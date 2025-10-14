Stödassistenter till Bergsätra gruppbostad
2025-10-14
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Vill du bli en del av vår engagerande arbetsgrupp?
Bergsätras gruppbostad har 10 boende uppdelat på två avdelningar. På gruppbostaden arbetar vi dag, kväll, och vaken natt för att ge stöd, service och trygghet till våra boende. Arbetsgruppen på gruppbostaden är stabil, engagerad, utvecklingsinriktad som arbetar tätt tillsammans och har god gemenskap.
Ditt nya jobb
Huvuduppgifterna inkluderar personlig hygien, måltidsstöd, hjälp att skapa struktur i vardagen och stötta vid sociala aktiviteter, med målet att skapa goda levnadsförhållanden för den enskilde, baserat på deras individuella behov och genomförandeplan. Arbetet genomsyras av pedagogiskt förhållningssätt med respekt för den enskildes integritet. I arbetet ingår även dokumentation, upprättandet av genomförandeplaner, samverkan med närstående.
Exempel på arbetsuppgifter: Ge stöd i den dagliga livsföringen, t.ex. personlig omvårdnad, måltider, hygien, klädsel och aktiviteter. Stärka den enskildes självständighet, delaktighet och inflytande över sin vardag. Skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i boendemiljön. Planera och genomföra fritids- och sociala aktiviteter, både i och utanför bostaden. Ha löpande dialog med anhöriga och gode män/förvaltare. Samverka med andra professioner, t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut och habilitering. Dokumentera insatser och följa genomförandeplaner enligt gällande rutiner och lagstiftning. I detta ska du ska bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta i arbetsgruppen och arbeta utifrån gällande lagar, föreskrifter och verksamhetens värdegrund. Publiceringsdatum2025-10-14Profil
Du har gått en gymnasial utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, undersköterskeutbildning med inriktning inteligent funktionsnedsättning (IF), stödpedagogutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med IF och autism.
Du är trygg och stabil person som har ett stort intresse för att arbeta med människor. Du tar gärna egna intiativ och kan jobba både självständigt och tillsammans i grupp. Du är även flexibel, stresstålig, ansvarstagande, har ett gott bemötande samt kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Anställningens omfattning
3 tjänster om 72%-81%
Anställningsform
TillsvidareTillträde
2025-11-10
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Biträdande enhetschef
Gisela Bergqvist gisela.bergqvist@osteraker.se 08 540 814 02 Jobbnummer
9556910