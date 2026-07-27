Stödassistenter till Bemanningspoolen
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Vänersborg Visa alla undersköterskejobb i Vänersborg
2026-07-27
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Är du erfaren stödassistent eller undersköterska och redo att ta nästa steg i karriären? Då är det här jobbet perfekt för dig! Vi erbjuder ett inspirerande och omväxlande arbete inom Socialförvaltningens Bemanningsenhet. Här får du chansen att vara en viktig resursförstärkning och göra skillnad i våra verksamheter, där du framför allt kommer att vara en stöttepelare vid akuta vakanser. Du trivs med att ha många bollar i luften, och du vet att brukarnas behov alltid kommer i första hand.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom en bemanningspool innebär mycket mer än att bara täcka upp där det behövs. Det kräver en högre nivå av kompetens, men också en personlighet som gör att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer, arbetsplatser och människor.
Som poolmedarbetare möter du ständigt nya kollegor, rutiner och förväntningar. Det innebär att du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Förmågan att skapa förtroende på kort tid och bidra till arbetsgruppen direkt är avgörande. Du kommer även utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Det är just den kombinationen – kompetens + flexibilitet + rätt inställning – som gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att kunna kliva in, leverera kvalitet och samtidigt möta människor där de är, är en styrka som gör poolmedarbetare ovärderliga.
Arbetsuppgifter som stödassistent:
Ge stöd och hjälp till brukare i deras dagliga liv, både i hemmet och i andra verksamheter. Följa och dokumentera individuella planer för varje brukare och säkerställa att deras behov tillgodoses.
Arbeta tillsammans med andra professionella för att skapa en trygg och utvecklande miljö för brukaren. Delta i och stödja i aktiviteter som främjar socialt deltagande och personlig utveckling.
Vara ett stöd vid medicinhantering och säkerställa att rätt mediciner tas vid rätt tillfälle. Hantera och stödja vid olika typer av träning eller rehabilitering som brukaren kan behöva.
Arbeta med att främja och upprätthålla en god kommunikation med brukare och deras anhöriga. Säkerställa att alla rutiner och riktlinjer följs för att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet i arbetet.
Som medarbetare i bemanningspoolen har du ofta möjlighet att styra ditt eget schema och arbeta på olika avdelningar. Detta ger dig en bred erfarenhet och möjlighet att utvecklas inom olika områden. Bemanningsenheten lägger stor vikt vid introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa att personalen är väl förberedd för att arbeta i olika miljöer och med olika arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Gärna med yrkeserfarenhet inom liknande verksamheter. Arbetet som undersköterska/stödassistent i Bemanningspoolen ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet och en professionell framtoning.
Som person är du trygg i dig själv, strukturerad, kvalitetsmedveten, serviceinriktad och med stort personligt engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet med fokus på att du tycker om stora variationer i arbetet. Du har god datakunskap och behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
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462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Bemanningsenheten Kontakt
Feniks Beka, Enhetschef 0521-722490 Jobbnummer
10013370