Stödassistenter till Anpassad grundskola

Har du tidigare erfarenhet av eller utbildning inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utåtagerande beteende? Vill du utveckla individen, verksamheten och samhället? Som stödassistent i vår anpassade grundskola får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!
Kommunens anpassade grundskola är placerad vid Mälarens strand på Tosteröskolan och Thomasskolan på Campus i Strängnäs. Undervisningen följer den anpassade grundskolans läroplan och vi nyttjar modern teknik. Totalt arbetar ett sextiotal personer (pedagoger, elevassistenter, specialpedagog, kurator och administrativ personal) i verksamheten. I den anpassade grundskolan jobbar vi alla för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar.
I syfte att stärka upp i vår personalgrupp söker vi nu stödassistenter med kunskap, erfarenhet och engagemang! Kanske är det just dig vi söker! Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss i den anpassade grundskolan kommer du aktivt att delta i verksamheten under skoltid och i fritidshem. Du möter och arbetar med våra elever med olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, ADHD, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. I rollen ingår att stötta samtliga elever men ditt arbete kommer också att handla om ett mer individriktat fokus.
Du har god kännedom om och erfarenhet av barn med intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism. Du behöver kunna hantera utåtagerande och utmanande elever professionellt och ha en god pedagogisk förståelse. Du använder tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och arbetar strukturerat. Du kan tolka sociala interaktioner hos elever och vara en vuxen förebild som är trygg och tillitsskapande. Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan.
Du kommer att stötta och handleda elever i undervisning och andra aktiviteter under skol- och fritidsdagen men också själv få ta ansvar och planera för att leda viss planerad aktivitet utifrån aktuell läroplan. Utifrån din kunskap om vad som underlättar lärandet för eleven bidrar du med stöd och lösningar. Vi bemöter alla med respekt, arbetar för goda, förtroendefulla relationer och vi tror på våra elevers möjligheter att lyckas.
Arbetstider är förlagda vardagar, måndag till fredag, dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning som beteendevetare, stödpedagog, stödassistent, undersköterska eller elevassistent. Alternativt annan likvärdig utbildning eller motsvarande flerårig erfarenhet.
• Erfarenhet av att arbeta med intellektuell funktionsnedsättning och utåtagerande beteende.
• Kunskap i alternativ kommunikation, AKK och TAKK.
• god vana att använda IT som ett stöd i vardagen.
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i anpassad skola, inom området LSS eller med barn som har flerfunktionsvariationer.
Våra elevers olika förutsättningar ställer krav på att du är både flexibel, kreativ och systematisk. Du har förmågan att möta varje elev på deras villkor och anpassa ditt förhållningsätt efter de behov som gruppen och individerna har. Du behöver vara trygg och stark i din roll, du är duktig på att hitta lösningar för att kompensera svårigheter för eleverna i lärandemiljön. För att motivera, inspirera och utmana eleverna använder du din förmåga att visa ödmjukhet, värme och samtidigt kunna sätta gränser.
Det är också viktigt att du har god förmåga att samarbeta, är lyhörd och ser nyttan av att ingå i ett arbetslag. Du har en professionell hållning gentemot elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du reflekterar kring etik och värdegrundsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du delar och arbetar efter kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
Urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden - Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan. Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
