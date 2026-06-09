Stödassistenter/stödpersoner till LSS-bostad i Torvalla
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2026-06-09
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en människas liv varje dag?
Vi utökar ett befintligt boende där en ny medborgare kommer att flytta in. I en annan del av samma bostad bor redan en medborgare. Verksamheten är uppdelad i två separata enheter med egna personalgrupper. Du arbetar i en av enheterna och ansvarar för en medborgare. Här arbetar du nära individen och skapa ett tryggt, personcentrerat stöd som utgår från medborgarens vardag, behov och intressen. Den ena medborgaren har intresse för datorer, uppskattar promenader - gärna med kameran i handen och tycker om att baka. Den andra medborgaren tycker om att åka bil, bada och baka. Arbetet innebär ett stort eget ansvar då du arbetar självständigt. På sikt kan arbetslagen komma att samverka eller slås samman.
Vi söker nu två medarbetare till den ena enheten och en medarbetare till den andra. Bostaden har två separata gemensamhetsutrymmen och kontor. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, journätter och helg. Du arbetar enligt tvättstugeschema. Arbetstiderna kan komma att variera utifrån verksamhetens behov. Dessa tjänster är tillsvidare och med omfattning på 80% men du har rätt att arbeta upp till heltid inom andra delar inom Sektor funktionhinder utifrån verksamhetens behov och i dialog med dig som medarbetare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent ger du ett individuellt anpassat stöd utifrån medborgarens behov, förutsättningar och intressen. Du hjälper medborgaren att hantera sin vardag och alla de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet med målet är att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet. Du behöver också ha ett strukturerat och förutsägbart arbetssätt. Arbetet innebär bland annat stöd vid personlig omvårdnad, planering och genomförande av inköp, matlagning och hushållssysslor samt att följa med på aktiviteter både i och utanför hemmet. Du ansvarar även för medicinering enligt delegering och har kontakt med vårdinstanser vid behov.
Du arbetar självständigt vilket kräver att du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och att du är tar initiativ. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, särskilt inom NPF såsom ADHD och autism, och att du har kunskap om eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Du arbetar mycket med att förbereda medborgaren inför olika situationer och aktiviteter, med målet att minska stress och förebygga beteenden som kan kräva extra omsorg.
Verksamheten har tillgång till egen bil, B-körkort är därför meriterande då det används vid aktiviteter, inköp och ärenden.
Vanliga arbetsuppgifter
Stöttning och vägledning i individens vardag
Stöttning vid personlig hygien
Matinköp, matlagning, städning och andra hushållssysslor
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL, exempelvis läkemedelshantering
Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med individen
Dokumentation
Din kompetens
Krav
Gymnasial utbildning. Gärna med tydlig inriktning mot vård, socialt arbete eller pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande
AKK/TAKK
God datorvana
Körkort B
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du ändrar snabbt perspektiv och ser möjligheter i förändring. Du tar initiativ, driver aktiviteter framåt och når resultat. Du är trygg och stabil med god självinsikt, och har förmågan att sätta relationer i rätt perspektiv samt skilja på det personliga och professionella.
Du tar ansvar, strukturerar själv ditt arbete och driver processer vidare. I utmanande situationer är du lugn och behåller ett realistiskt fokus på det som är viktigast. Du arbetar strukturerat och prioriterar effektivt. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap landar och att förväntningar är klara för alla berörda. Du är uthållig och behåller motivationen även vid motgångar.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 60 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Huvudskyddsombud för Kommunal
Tord Olofsson tord.olofsson@ostersund.se Jobbnummer
9955712