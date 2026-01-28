Stödassistenter/Stödpersonal till Bredbyns gruppboende
2026-01-28
LSS avdelningen är den tredje största avdelningen inom välfärdsförvaltningen med uppdraget att verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet.
Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet.
Nu söker vi två engagerade och målinriktade stödassistenter/stödpersonal till en 100% tillsvidaretjänst och ett vikariat 100% från 260401-260930.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet.
Tillsammans med dina kollegor kommer du utföra vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren samt stödja och motivera i vardagsaktiviteter i hemmet och på fritiden. Det ingår att skapa förtroendefulla relationer med brukarna och vara en bra förebild.
Du kommer se till att stödinsatser utgår från brukarens individuella behov, främja självständighet, delaktighet och att de utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du hjälper bland annat till med vardagliga sysslor och aktiviteter, personlig hygien och medicin. Arbetet innebär inte sällan att du kan komma att arbeta ensam och arbetstiderna är varierande då vi ger insatser både dag, kväll, helg och natt.
Du driver utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners är också en viktig del i arbetet.
Vi har verksamhetsanpassat schema där du som medarbetare har möjlighet att påverka delar av ditt schema, samt att resurspass och arbete inom andra verksamheter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial examen inom antingen Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning eller psykiatri, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B krävs.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
