Stödassistenter/stödbiträden vikariat gruppbostad enhet 4
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens område LSS utförare utför insatser enligt LSS.
Vi utför insatser till vuxna personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor.
Vi söker nu vikarier som vill arbeta extra vid behov och under sommaren 2026 i enhet 4 som stödassistent/stödbiträde. Vi arbetar på rullande schema med arbetspass dag, kväll, sovande jour, vaken natt och helg och du förväntas kunna arbeta på alla dessa olika pass.
Enheten består av två gruppbostäder och du förväntas kunna arbeta på båda verksamheterna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt arbete där du ges möjlighet att stötta hyresgästen till att bli sin bästa version av sig själv. Verksamheterna ligger i centrala Stockholm med goda kommunikationsvägar. Du kan läsa mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Arbetet innebär att stödja, motivera och tydliggöra vardagen för hyresgästerna samt ge omvårdnad och service utifrån hyresgästernas individuella behov. Arbetet innebär även samverkan med hyresgästens nätverk.
I uppdraget förväntas att du är med i hyresgästens vardag och ger stöttning och aktiv handledning utifrån dennes behov. Det kan vara att delta i den enskildes fritidsaktiviteter såsom bada tillsammans med hyresgäst i badhus, besöka kyrkan/moskén, närvara på konsert, följa med på besök i djurpark eller träna på gym. God fysisk förmåga och uthållighet är en förutsättning i arbetet för att kunna stödja hyresgästen utifrån dennes behov.
Du förväntas också använda digitala verktyg i arbetet såsom framarbeta bildstöd, använda arbetsmejlen, hantera telefonkontakter samt läsa och skriva social dokumentation.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten krävs det att du uppfyller följande förmågor och färdigheter:
Du ska kunna tala och skriva svenska obehindrat.
Du ska kunna simma och vara trygg i vatten.
Det är meriterande om du har pågående eller slutförd utbildning som:
Stödpedagog.
Vård och omsorgsprogrammet inriktning LSS.
Barn och fritidsprogrammet inriktning LSS.
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet från:
Gruppbostad LSS
Har erfarenhet av omvårdnad
Har erfarenhet av bildstöd och teckenkommunikation (AKK)
Vi söker dig som är självgående, flexibel och har god förmåga att hantera förändrade omständigheter. Du är noggrann, engagerad och prestigelös i ditt arbetssätt och bjuder in till samarbete. Du snälltolkar och ser lärdomar när saker inte går som det är tänkt. Du arbetar utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och bidrar aktivt till en lärande och trivsam arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vid eventuell intervju så kommer du behöva visa upp utdrag ifrån belastningsregistret som du själv söker på polisens hemsida.
Intervjuer sker löpande, ansök redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1664". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Rebecca Johansson rebecca.johansson@stockholm.se 08-50809495 Jobbnummer
9819157