Stödassistenter och stödpedagoger
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2026-06-23
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
14 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker stödassistenter och stödpedagoger till vår gruppbostad.
I rollen som stödassistent ingår det att planera, genomföra och följa upp arbetet för att främja ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt gentemot kunder och säkerhetsställa att ni tillsammans arbetar mot samma mål. I arbetet ingår det att planera det kundnära arbetet utifrån kundernas genomförandeplaner samt upprätta och följa upp, rutiner, arbetsbeskrivningar och handlingsplaner. Vi lägger stor fokus på kundernas självständighet, delaktighet och möjligheter till kommunikation genom olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Stödet ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.
På gruppboendet bor två kunder med komplexa behov. Kunderna kan ha svårt med att hantera sina egna känslor och reaktioner något som i sin tur kan leda till ett utmanande beteende. Förmågan att kunna möta kunderna med empati, respekt, professionalism, oavsett beteende, är av yttersta vikt. Ledstjärna i din förhållningssättet gentemot våra kunder, kollegor och andra samarbetspartner är Gävle kommuns värdegrund, rutiner och policys
Tillsammans med dina kollegor och enhetschef bidrar du med dina tankar, idéer och reflektioner över hur vi arbetar för att utveckla vår verksamhet för att uppnå uppsatta mål. Ditt förhållningssätt och arbetssätt bygger på nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder med syfte att bidra till kundernas personliga utveckling, stärka deras kommunikativa och sociala förmåga, självkänsla, och självständighet. Vägledande i det vardagliga arbete är kundernas genomförande planer eller andra handlingsplaner, instruktioner och rutiner som finns upprättade om varje kund. Du stödjer kunderna med vardagliga sysslor, allt ifrån matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.
För att lyckas i ditt uppdrag som stödassistent är det viktigt att du skapar tilltro och tillit och inger förtroende till de som du kommer i kontakt med i vardagen. Du är en lösningsfokuserad och positiv person som har förmågan att arbeta självständigt men också i samarbete med andra. Du kan sprida lugn och stabilitet på arbetsplatsen särskilt vid pressade situationer som kan uppstå. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, kan skilja mellan sak och person samt har förmågan att se på situationer ifrån olika perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en godkänd utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller har en yrkesutbildning som stödassistent eller stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• minst ett års erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS. Vi värdesätter högt om du har erfarenhet av arbete med personer med utmanade beteende.
• erfarenhet av medicin hantering/ har eller har haft medicindelegation
• erfarenhet av social- samt medicinskdokumentation
• god svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• en utbildning i och/eller erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik
• en utbildning i och/eller erfarenhet av arbete med låg affektivt bemötande
• en utbildning i och/eller erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
• en utbildning i och/eller erfarenhet av arbete med stödtecken
• B körkort och körvana
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Verksamheten är bemannad dygnet runt, dag, kväll, natt och helg. Alla medarbetare i verksamheten arbetar varannan helg.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Sarah Bydén sarah.byden@gavle.se 026-17 22 42 Jobbnummer
9974667