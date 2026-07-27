Stödassistenter LSS-boende
Malmö kommun / Vårdarjobb / Malmö Visa alla vårdarjobb i Malmö
2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261109 Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna under deras vistelsetid. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Genom att skapa goda relationer till brukarna ger du stöd i olika vardagssituationer och i att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, till exempel aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftningen samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund. Arbetet ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Utgångspunkten i insatserna är brukarnas genomförandeplaner och handlingsplaner, som utformas tillsammans med brukarna. Du arbetar systematiskt med social dokumentation.
Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter brukarnas specifika styrkor, intressen och behov.
I verksamheten arbetar vi efter en tydligt framtagen pedagogisk struktur genom ett teambaserat arbetssätt. Strukturen bygger på väldefinierade roller för varje medarbetare inom LSS-boendet där du tillsammans med omsorgspedagoger och stödpedagoger ska utveckla det dagliga arbetet med brukarna.Kvalifikationer
Vi söker dig med yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha erfarenhet av utmananade beteende och lågaffektivt bemötande. Har du tidigare erfarenheter av att arbeta inom LSS är det meriterande.
Vi söker dig som har ett pedagogiskt synsätt, är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leva upp till mål och intentioner enligt LSS-lagen. För att trivas i din yrkesroll bör du ha god självinsikt och ett positivt förhållningssätt.
Du har yrkesmässig mognad och är är ansvarstagande, kreativ och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och tar egna initiativ.
Du ska ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Det förekommer nära omvårdnadsarbete.
I uppdraget ingår hantering av mediciner.
I tjänsten ingår dag och kväll samt helgtjänstgöring.
Körkort till manuellt växlad bil är meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Boendena tillhör LSS-bostäder, PK1 det vill säga avsett för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personalen på boendena är entusiastiska grupper med hög arbetsmoral och stort brukarfokus. Arbetslagens styrka är att grupperna är drivande och jobbar ständigt med att utvecka verksamheten och det dagliga arbetet med brukarna. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt där nya idéer samt kreativitet välkomnas.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.Övrig information
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Soheil Raoufi soheil.raoufi@malmo.se +46705643970 Jobbnummer
10011962