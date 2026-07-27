Stödassistent visstidsanställning
Sigtuna kommun, Solbrinken/Södergatan. Vikingen/Arenberga/Norrbacka / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-07-27
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Stödassistent till gruppbostad LSS Södergatan 18 A, Märsta
Vi söker nu en stödassistent till vår gruppbostad inom LSS på Södergatan 18 A i Märsta. Boendet ligger centralt med närhet till pendeltågsstationen.
Som stödassistent arbetar du nära våra brukare i deras vardag utifrån beslutade insatser enligt LSS. Arbetet utgår från brukarens beställning, genomförandeplan och individuella behov med målet att skapa delaktighet, självständighet och en meningsfull tillvaro.
I rollen ingår att ge stöd, vägledning och motivation i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna omfattar omsorgsarbete, socialt stöd och praktiska sysslor i hemmet såsom matlagning, inköp, städning, tvätt och fritidsaktiviteter. Du arbetar tillsammans med brukarna och stöttar dem till delaktighet utifrån deras förmåga och mål.
Läkemedelshantering ingår i arbetet enligt gällande rutiner och delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Du ansvarar för att läkemedel överlämnas på ett säkert sätt samt dokumenterar enligt verksamhetens riktlinjer.
Våra brukare är beroende av struktur, tydlighet och förutsägbarhet i vardagen. Vi arbetar med bildstöd, AKK och andra pedagogiska metoder för att skapa trygghet och främja självständighet. Kontaktmannaskapet ingår i tjänsten, liksom ansvar för att upprätta, följa upp och arbeta aktivt utifrån genomförandeplaner.
Verksamheten har tillgång till stödpedagog, socialpedagoger och utvecklings ledare med pedagogiskt ansvar som bidrar med handledning, metodstöd och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper om lagstiftningen inom LSS och tidigare erfarenhet av arbete inom gruppbostad eller annan verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Det är meriterande om du har utbildning eller kunskap inom:
• AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
• Tydliggörande pedagogik
• MI (Motiverande samtal)
• ESL (Ett Självständigt Liv)
• Studio III
• Lågaffektivt bemötande
• Yrkesresan
Du behöver ha god datavana och erfarenhet av dokumentationssystem, exempelvis LifeCare. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt förstå vikten av rättssäker dokumentation.Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, engagerad och har ett respektfullt bemötande. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Du har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt samt en stark vilja att stödja människor i deras vardag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, upphör: 2026-12-30 .
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Solbrinken/Södergatan. Vikingen/Arenberga/Norrbacka Kontakt
Enhetschef socialpsykiatri
Therese Lundblad therese.lundblad@sigtuna.se +46859126000 Jobbnummer
10012154