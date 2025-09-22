Stödassistent/vårdare natt till gruppbostad Norrgård
2025-09-22
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Har du ett intresse för människans beteende och är nyfiken på att lära dig ännu mer? Välkommen till oss!
Vi söker nu en vaken "nattis" till en mindre avdelning på Gruppbostaden Norrgård. Arbetet är huvudsakligen förlagt som vaken natt, men dagpass kan förekomma.
I arbetet jobbar du gentemot en ung vuxen med NPF-diagnoser (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och IF-diagnoser (intellektuell funktionsnedsättning) och bemöter denne på en anpassad nivå.
Som medarbetare på denna tjänst är du med och stödjer under hela dygnet för att upprätthålla rutiner, ge stöd i eller utanför hemmet, i aktiviteter, personlig omvårdnad, medicinhantering, matlagning samt städ och tvätt. Din roll handlar om att bidra till att en ung vuxens egna resurser frigörs och utvecklas.
Vi har ett stort fokus på att bygga tillit i vårt möte med den enskilde genom att arbeta med bemötandet och med arbetssätten AKK (alternativ kompletterande kommunikativ), lågaffektivt bemötande och utifrån PBS (positivt beteendestöd).
Din arbetsplats
Gruppbostaden Norrgård är beläget i natursköna Slaka några kilometer utanför Linköping. Här finns två olika avdelningar, en som arbetar gentemot en individ och en annan avdelning som arbetar gentemot tre individer.
Du kommer ha din grundplacering på den avdelning som arbetar med en ung vuxen som har neuropsykiatriska funktionsvariationer och intellektuell funktionsnedsättning, där det även kan förekomma utåtagerande beteende. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med ca 9 kollegor, varav 3 av dessa arbetar vaken natt. Avdelningen har utarbetat ett välfungerade arbetssätt för den boende som du behöver sätta dig in i och arbeta utifrån. I nära anslutning till denna enhet finns även ett boende för 3 individer som har sin egna personalgrupp.
Arbetet är huvudsakligen förlagt till natt, men dagpass kan förekomma.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta aktivt och systematiskt med tydliggörande pedagogik för personer med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsvariation.Det är meriterande med någon form av utbildning inom neuropsykiatri, funktionsnedsättning, pedagogik, psykologi eller motsvarande. Det är även meriterande om du har kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation (AKK), positivt beteendestöd (PBS) samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.
För tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete med personer som kan ha utmanande beteende. Du behöver även ha erfarenhet av och god förmåga att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande. Framförallt behöver du ha inriktning mot och förmåga att arbeta metodiskt relationsorienterat och pedagogiskt i alla situationer. Du behöver ha B-körkort.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Vi har en egen bil på verksamheten och åker på utflykter samt ärenden regelbundet, du behöver därför ha B-körkort.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa sitt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 250915
Anställningsform: Vikariat från 250915 till 260915
Sysselsättningsgrad: 66-80 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15611
