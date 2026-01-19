Stödassistent/undersköterska till LSS boende i Mölnlycke

Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Vårdarjobb / Härryda
2026-01-19


Publiceringsdatum
2026-01-19

Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.

Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.

Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.

Om tjänsten
På Kvarnen, en bostad med särskild service, arbetar vi för att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Hos oss är varje dag viktig, och vi finns där för att ge stöd, vägledning och en stabil grund i tillvaron.

För att trivas i rollen behöver du gilla att vara nära människor och hitta engagemang även när vardagen utmanar. I mötet med brukare kan du ibland stöta på beteenden som uttrycker stress eller oro, därför är det viktigt att du har förmågan att behålla lugnet, visa respekt och arbeta utifrån beprövade strategier och metoder. Du ser individens styrkor, tror på utveckling och bidrar till trygghet och delaktighet.

Som medarbetare på Kvarnen arbetar du nära brukarna och har ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Dina huvudsakliga uppgifter är att:

Ge stöd i vardagens sysslor, som matlagning, städning och personlig omvårdnad

Planera och genomföra aktiviteter och fritidssysselsättning

Uppmuntra och stärka brukarens delaktighet i sitt eget liv

Vi söker dig som:

Har ett genuint engagemang för att stötta andra och vill göra skillnad i deras vardag

Bemöter människor med respekt, lyhördhet och tålamod

Ser samarbete som en självklarhet och trivs med att jobba i team

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning inom vård och omsorg, till exempel undersköterska, stödassistent eller barn- och fritidsprogrammet.
Du har erfarenhet av att möta personer med utmanande beteenden och känner dig trygg i sådana situationer.

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av arbete inom LSS

Kunskap om tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd

Utbildning i tecken som stöd eller andra alternativa kommunikationssätt

Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av arbetet.

Arbetstid och villkor

Tjänsten är heltid, 37 timmar per vecka, med arbete dag, kväll och varannan helg.

Låter det som något för dig?

Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi håller intervjuer löpande och ser fram emot att höra från dig.
Inför anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.



Det här får du hos oss

- Nära ledarskap.

- Pedagogisk handledning och vägledning.

- Friskvårdsbidrag.

- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.

Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?

Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/

Ersättning
Månadslön , Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/96".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna

Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet

Kontakt
Harald Gondesen
0791-430791

Jobbnummer
9691875

