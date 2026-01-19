Stödassistent/undersköterska till LSS boende i Mölnlycke
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Vårdarjobb / Härryda Visa alla vårdarjobb i Härryda
2026-01-19
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Härryda
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
På Kvarnen, en bostad med särskild service, arbetar vi för att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Hos oss är varje dag viktig, och vi finns där för att ge stöd, vägledning och en stabil grund i tillvaron.
För att trivas i rollen behöver du gilla att vara nära människor och hitta engagemang även när vardagen utmanar. I mötet med brukare kan du ibland stöta på beteenden som uttrycker stress eller oro, därför är det viktigt att du har förmågan att behålla lugnet, visa respekt och arbeta utifrån beprövade strategier och metoder. Du ser individens styrkor, tror på utveckling och bidrar till trygghet och delaktighet.
Som medarbetare på Kvarnen arbetar du nära brukarna och har ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Ge stöd i vardagens sysslor, som matlagning, städning och personlig omvårdnad
Planera och genomföra aktiviteter och fritidssysselsättning
Uppmuntra och stärka brukarens delaktighet i sitt eget liv
Vi söker dig som:
Har ett genuint engagemang för att stötta andra och vill göra skillnad i deras vardag
Bemöter människor med respekt, lyhördhet och tålamod
Ser samarbete som en självklarhet och trivs med att jobba i teamKvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning inom vård och omsorg, till exempel undersköterska, stödassistent eller barn- och fritidsprogrammet.
Du har erfarenhet av att möta personer med utmanande beteenden och känner dig trygg i sådana situationer.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom LSS
Kunskap om tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd
Utbildning i tecken som stöd eller andra alternativa kommunikationssätt
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av arbetet.
Arbetstid och villkor
Tjänsten är heltid, 37 timmar per vecka, med arbete dag, kväll och varannan helg.
Låter det som något för dig?
Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi håller intervjuer löpande och ser fram emot att höra från dig.
Inför anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön , Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/96". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Harald Gondesen 0791-430791 Jobbnummer
9691875