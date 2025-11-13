Stödassistent till Westmansgatans dagliga verksamhet
2025-11-13
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.

Publiceringsdatum2025-11-13

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt härliga självgående och erfarna gäng!
Hos oss får du arbeta med att tillgodose individens behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del i att skapa en meningsfull vardag för våra arbetstagare. Att arbeta som stödassistent innebär att stödja varje individ till självständighet. På Westmansgatan har vi arbetstagare med fysiska och/eller kognitiva funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. De flesta arbetstagarna har ett stort behov av närvarande personalstöd. Som stödassistent är din roll att stödja arbetstagarna i deras dagliga verksamhet genom ett pedagogiskt arbetssätt och lågaffektivt bemötande. Det pedagogiska arbetet präglas av att arbeta för att stärka individens delaktighet och självständighet i så stor utsträckning som möjligt. Vi skapar individuella scheman och genomförandeplaner för att stödja arbetstagarnas egna förmågor som leder till en hanterbar och stimulerande arbetsdag. Personlig omvårdnad ingår i uppdraget.
Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap, vilket innebär att du tillsammans med individen planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med närstående och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Arbetsgruppen på Westmansgatan består av 4 medarbetare, tre stödassistenter och en stödpedagog. Vår lokal ligger i en mysig lägenhet med uteplats där vi tillbringar mycket tid när vädret tillåter. Vi har en liten grupp på sex arbetstagare som kommer till oss. Närheten till Vallaskogen ger oss fina möjligheter till utomhusaktiviteter och med vår buss gör vi utflykter till närområdet. Promenader, fruktleveranser, besök på händelseriket (sinnesstimulering), resor till återvinningsstationen och musiktimmar är andra aktiviteter vi gör i vår verksamhet. Vi har regelbunden kontakt med utvecklingsledare för att ständigt utveckla oss i pedagogiskt arbetssätt och lågaffektivt bemötande. I arbetet använder vi tecken som stöd. Var tredje vecka har vi APT och vi har regelbunden kontakt med vår chef.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag med flextidsavtal. Arbetstiden är vanligtvis mellan 7.30-15.30.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet av stöd, vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller fysisk funktionsnedsättning ses det som meriterande. Det är även meriterande om du tidigare arbetat på daglig verksamhet.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum) ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet/kunskap av lågaffektivt bemötande, pedagogiskt arbetssätt, TSS (Tecken som stöd) och/eller alternativ kompletterande kommunikation samt epilepsi.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på det svenska språket samt dokumentera i digitala system. B-körkort för manuell växellåda är krav då tjänsten innefattar en del bilkörning.
Som person är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kan även anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2027-02-01
Sysselsättningsgrad: 75%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16141
