Stödassistent till Villa Stinsen, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad / Vårdarjobb / Danderyd Visa alla vårdarjobb i Danderyd
2026-02-24
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
På Villa Stinsens gruppbostad bor det 5 personer med olika funktionshinder. Behov av stöd och omsorgsinsatser är stort och finns dygnet runt. Arbetet styrs av den boendes behov, önskemål och förutsättningar att klara av dagliga aktiviteter.
Vi arbetar med genomförandeplaner och riskbedömningar. Vi fokuserar på att individanpassa stödet för boende, skapa delaktighet och arbeta målinriktat utifrån boendes önskemål och behov. En förutsättning för att kunna säkerställa goda levnadsvillkor är att ha god kännedom om de boende. Inom verksamheten är det av vikt att ha kompetens kring människor i behov av särskilt stöd och service samt funktionedsättningar.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som stödassistent ingår du i ett arbetslag som ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja brukarnas förmågor och självständighet Dina arbetsuppgifter innebär att Du kommer att arbeta nära brukarna och stödja dem i deras dagliga liv.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
* Personlig omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter.
* Hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter enligt delegation från legitimerad personal.
* Stöd vid fritidsaktiviteter och intressen.
* Stöd och genomförande av hushållsuppgifter så som matlagning, städning, tvätt mm.
Som stödassistent följer du våra gemensamma mål och genomförandeplaner och dokumenterar i våra system. Ditt arbete innebär att samarbeta med kollegor, samarbetspartners, brukarna, anhöriga eller andra viktiga personer för brukarna. Som stödassistent hos oss består dina arbetsuppgifter av att bygga en förtroendefull relation med brukarna, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildad stödassistent eller undersköterska, eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Flerårig erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och autism och/eller erfarenhet av arbete på gruppbostad LSS.
* Har erfarenhet av att arbeta med dokumentation, i exempelvis Medvind.
* Har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
* Det är meriterande om du har utbildningarna specialpedagogik 1 och 2.
I rollen som stödassistent förstår du vikten av att vara trygg gentemot brukarna och att bygga en förtroendefull relation med brukarna. Du är stabil i osäkra sammanhang. Du tar eget ansvar, är säker och stabil i utmanande situationer, och sprider trygghet omkring dig. Vi söker dig som värderar samarbete högt med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du arbetar strukturerat och självständigt, alltid enligt en tydlig process, och har förmågan att hitta lösningar på problem som kan uppstå. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308109". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad Kontakt
Verksamhetschef LSS
Birgitta Ekegren birgitta.ekegren@danderyd.se Jobbnummer
9759685