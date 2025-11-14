Stödassistent till Videgårdens gruppbostad
2025-11-14
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker Videgårdens gruppbostad en stödassistent - en arbetsplats där omtanke och utveckling står i centrum!
Videgårdens gruppbostad ligger i natursköna Västra Bodarna i Alingsås kommun, omgiven av en lugn miljö och vacker natur som skapar fina förutsättningar för både boende och personal. Här bor fem personer i olika åldrar, och verksamheten är bemannad dygnet runt för att ge trygghet, kontinuitet och stöd i vardagen.
Som stödassistent hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent team. Arbetsdagarna är varierande och följer ett flexibelt schema där samarbetet kollegor emellan är en central del. På boendet finns en rymlig och omtyckt trädgård som under vår, sommar och höst blir en naturlig samlingsplats för aktiviteter, återhämtning och gemenskap.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Vill du arbeta på en arbetsplats där du verkligen gör skillnad - och där både du och de boende får möjlighet att växa? Då är Videgårdens gruppbostad rätt arbetsplats för dig.
Som stödassistent arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag. Du kommer att fungera som stödperson till en brukare där det bland annat ingår att ansvara för och utforma tydliggörande struktur, upprätta genomförandeplaner, dokumentera, ta kontakter och samarbeta med företrädare, gode män, daglig verksamhet med mera.
Du fokuserar på det brukaren tycker är meningsfullt och är delaktig i att skapa en utvecklande vardag utifrån evidensbaserad kunskap. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt arbetar metodiskt och nyfiket. I tjänsten ingår att främja utvecklingen av brukarens resurser för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalitet.
I arbetet förekommer varierade arbetstider vilket innebär att du kommer arbeta dagtid, kvällstid och helger. Du kommer vara anställd på avdelningen "LSS boende och arbete", vilket innebär att arbete kan komma att ske på fler boenden.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Utbildad stödassistent, undersköterska eller har annan likvärdig utbildning.
• Tidigare arbetslivserfarenhet från verksamheter inom LSS och att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande.
• Väl förtrogen med digitala plattformar och har erfarenhet av att dokumentera i system.
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Kommunikation med brukare, närstående och medarbetare sker på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt.
För att lyckas i rollen är du trygg i de arbetssätt och värderingar verksamheten står för. Du behöver fungera väl i utmanande situationer och behålla lugnet och nyfikenheten i alla lägen. Du är en person som verkligen vill göra skillnad för individen och drivs av att hitta lösningar och skapa utveckling. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
