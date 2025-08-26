Stödassistent till Västra Palmgrensgatans BmSS
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Vi söker nu en stödassistent till ett vikariat på Västra Palmgrensgatan!
Västra Palmgrensgatan är ett boende med särskild service som består av 6 lägenheter för brukare med förvärvad hjärnskada. Boendet har hög tillgänglighet och därmed en målgrupp som har varierande omvårdnadsbehov. Det innebär att det i arbetet förekommer lyft och förflyttningar, givetvis med hjälpmedel. Lokalerna har ett stort fokus på sinnesstimulering för brukaren och har bland annat ett SPA-rum med bubbelbadkar.
Arbetet som stödassistent hos oss innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet, både i och utanför bostaden. Uppdraget innebär stort ansvar och kräver förmåga att skapa god struktur för att stötta brukarna i vardagen, givetvis med brukaren som delaktig i planeringen av stödet. Brukaren ska göras delaktig i samhällslivet i övrigt vilket du aktivt arbetar för. Du kommer att arbeta med dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning av dessa. Arbetet innebär samarbete med brukare, anhöriga, godemän, och kollegor. Det ingår även i tjänsten att ta emot delegering enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.
Hos oss finns utrymme att göra det brukarna vill, tillsammans gör ni olika aktiviteter som du kanske inte skulle prövat att göra annars! Här har du möjlighet att uppleva glädjen i att möta världen ur andra människors perspektiv. I ditt arbete skapar du värdefulla, långa relationer med andra människor och stöttar dem som har svårt att göra sin röst hörd.
Vi erbjuder dig en trygg anställning med ett flexibelt och meningsfullt arbete där du har möjlighet att påverka arbetets innehåll och dina arbetstider. Arbetstiderna är dag/kväll samt varannan helg.
Vill du bli en del av vårt härliga gäng på Västra Palmgrensgatan? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
För att arbeta hos oss behöver du ha erfarenhet av att arbeta med mycket fysiskt omvårdnadsarbete. Har du arbetslivserfarenhet inom psykiatrin eller erfarenhet av att arbeta med individer som har förvärvade hjärnskador är det meriterande.
Du behöver även ha kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
Har du erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation är det till din fördel.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt.
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
