Stödassistent till Västerbrunns dagliga verksamhet
2025-09-14
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi en stödassistent till Västerbrunns dagliga verksamhet.
Har du tidigare arbetslivserfarenhet från målgruppen intellektuella funktionsnedsättningar och autism? Då tycker vi att du ska läsa vidare för att få veta mer om rollen hos oss på Västerbrunns dagliga verksamhet!
Ditt nya jobb
Ditt nya jobb innebär att vara ett stöd för deltagarna och instruera samt handleda dem i aktiverna som de utför. Vi arrangerar aktiviteter som är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Aktiviteterna som vi anordnar kan vara både inom- och utomhus, i alla väder. Då både deltagare och verksamhet har skiftande förutsättningar är det nödvändigt att du är anpassningsbar i utförandet av ditt uppdrag. Du kommer att arbeta med olika deltagare, vilket innebär att rutiner, arbetssätt och strukturer kan se olika ut. Genomgående i ditt arbetssätt är ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Din kompetens
För titel stödassistent krävs ett godkänt och avslutat program inom vård och omsorg med specialisering inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri.
eller barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Krav för tjänsten är att du som söker har 1 års erfarenhet av arbete inom funktionsstöd, autism och problemskapande beteenden/utmanande beteenden. Meriterande är utbildning inom autism, tydliggörande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med deltagare, anhöriga, gode män och andra professioner samt dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. B-körkort för manuell växellåda är önskvärt.
Som person är du trygg och stabil, du har förmåga att anpassa dig till situationer som uppstår på ett professionellt sätt. Du som söker är flexibel och anpassningsbar då du kommer arbeta tillsammans med olika deltagare. Vi ser gärna att du är kreativ och hittar nya lösningar i det dagliga arbetet samt att du är självgående i ditt arbete genom att du tar ansvar, strukturerar och prioriterar dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att arbeta både självständigt såväl som i grupp. Du respekterar alla människors lika värde och är lyhörd och öppen för andras åsikter.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet!
Vi erbjuder dig
Välkommen till oss
Västerbrunns dagliga verksamhet är uppdelad på två enheter där ena lokalen är belägen vid Skeppsbron och den andra i Huskvarna. Vi samplanerar bemanningen och tjänsten kan innebära arbete på flera enheter inom område daglig verksamhet men din basenhet kommer vara Västerbrunns daglig verksamhet. Det praktiska arbetet skiljer sig mellan enheterna, men mycket är gemensamt då vi har en gemensam värdegrund för hur arbetet ska utföras.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde för tjänsten är snarast. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag till fredag 07-17. Rekryteringen sker med löpande urval och intervjuer.
Vill du veta mer?
Viktor Rapakko, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 76 34
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som stödassistent till Västerbrunns dagliga verksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
