Stödassistent till vårt boende i Sjövik
Lerums kommun, Frödingsvägen, Seatons allé och Sjövik / Vårdarjobb / Lerum
2025-09-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Frödingsvägen, Seatons allé och Sjövik i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!

Arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad? Vill du vara en del av ett engagerat team och ett sammanhang där du får möjlighet att tillsammans utveckla och forma verksamheten? Då kanske du är den vi söker!
Vårt boende i Sjövik är ett serviceboende med särskild service enligt LSS med inriktning inom psykiatri. Boendet har i dagsläget 7 lägenheter men vi är i en spännande process och kommer under slutet av året utöka med två ytterligare lägenheter. Vi söker nu en kunnig och positiv kollega som drivs av att stödja, motivera och serva våra hyresgäster i ett liv med goda levnadsvillkor.
Arbetet utgår alltid från varje individs individuella behov, resurser och förmågor. Som stödassistent jobbar du mot ökad självständighet, känslan av delaktighet och inflytande för hyresgästerna både i deras hem men också ute i samhället. Rollen kräver att du arbetar självständigt, tar stort ansvar och har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. Samtidigt ser du självklart värdet i ett gott samarbete och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Som person är du trygg, lugn och har en god empatisk förmåga och förståelse för integritet. Du har ett respektfullt bemötande och ger en god service i alla situationer. Du kan anpassa och prioritera arbetet efter det behov hyresgästerna och verksamheten kräver. Du tar ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
I din roll som stödassistent ingår rollen som stödperson, vilket innebär att du har ett utökat ansvar kring en eller flera brukare. I detta ingår bland annat att ta fram individuellt anpassade arbetssätt, social dokumentation och att samverka i det professionella nätverket kring brukaren.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt (sovande jour). Tjänstgöring sker i regel varannan helg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant utbildning så som omsorgsprogrammet eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete av målgruppen inom LSS och BmSS.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbetat med Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI), tydliggörande pedagogik eller liknande. Du som person har ett gott humör, är tydlig i din kommunikation och det är självklart för dig att använda ett lågaffektivt bemötande och att ha ett reflekterande förhållningssätt
Du behöver kunna anpassa och prioritera arbetet efter det behov som hyresgäster och verksamhet behöver.
Körkort är önskvärt då det finns bil kopplat till verksamheten och våra hyresgäster har aktiviteter utanför hemmet.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag från polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Lerums kommun, Frödingsvägen, Seatons allé och Sjövik

Kontakt
