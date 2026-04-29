Stödassistent till Väderledens gruppbostad
2026-04-29
Om arbetsplatsen
Hej!
Vad kul att du är intresserad av jobbet hos oss! Vi söker nya kollegor till Väderledens gruppbostad som tillsammans med en trygg och kompetent arbetsgrupp vill göra skillnad för människor i deras vardag.
Väderledens gruppbostad ligger vid Björkskatans centrum med närhet till både service och fina promenadstråk. Här finns en stabil och erfaren arbetsgrupp som arbetar strukturerat och med fokus på kvalitet, samsyn och ett professionellt bemötande.
Som anställd vid Väderledens gruppbostad arbetar du med vuxna personer med intellektuella och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Arbetet utgår från ett pedagogiskt synsätt och lågaffektivt bemötande.
Arbetstiderna är schemalagda dag, kväll och helg. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Du arbetar nära brukarna och är ett pedagogiskt stöd i deras vardag. Utifrån ett respektfullt och lyhört förhållningssätt bidrar du till att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet, med fokus på brukarens behov och självbestämmande. Arbetet omfattar vardagsnära stöd såsom omvårdnad, städning, tvätt, fysisk aktivitet och sociala aktiviteter. Du deltar även i fritidsaktiviteter enligt brukarens önskemål.
Genomförandeplaner är ett centralt arbetsverktyg och används aktivt, följs upp och utvecklas kontinuerligt. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med kollegor, vilket ställer krav på tydlig kommunikation och samsyn i arbetssätt. Dokumentation, uppföljning och reflektion är en naturlig del av arbetet för att säkerställa kvalitet och kontinuitet.
I rollen ingår samarbete med företrädare, daglig verksamhet och andra aktörer. Du har också uppdrag som stödperson samt deltar i handledning, arbetsplatsträffar, teamträffar och nätverksträffar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning och ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.
För denna tjänst krävs att du har:
• Utbildning som undersköterska och/eller stödassistent
• God och relevant arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg eller stöd och service enligt LSS
• God digital kompetens
• Erfarenhet av att dokumentera i Combine eller motsvarande dokumentationssystem
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Vi ser det som önskvärt att du tidigare haft delegering för medicin.
Du är en person som är lyhörd för både brukare, anhöriga och kollegor. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Du trivs i en verksamhet där struktur, tydlighet och gemensamma arbetssätt är viktiga. Att följa rutiner, ta ansvar och bidra till samsyn i personalgruppen ser du som en självklar del av ett professionellt arbetssätt.
Du är flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras och känner dig trygg i att göra prioriteringar som alltid tar sin utgångspunkt i brukarnas behov och verksamhetens uppdrag.Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315400".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johannes Törnlund johannes.tornlund@soc.lulea.se 0920-453000
