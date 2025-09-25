Stödassistent till två stycken aktiva LSS boenden!
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Partille
2025-09-25
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.

Publiceringsdatum
2025-09-25

Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till två LSS-boenden belägna i natursköna Furulund. Här trivs du som gillar att vara i rörelse! Vi promenerar ofta, åker på utflykter och hittar på aktiviteter som gymnastik tillsammans i vardagen.
Som stödassistent hos oss kommer du att ge våra boende individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv samt stimulera till och ge stöd i fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att du arbetar utifrån den boendes behov och önskemål, vilket lägger grunden för det individuellt anpassade stödet i brukarens vardagliga liv. Ditt arbete bidrar till att våra brukare får ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnadsarbete ingår i arbetsuppgifterna liksom kvalitetssäkring i form av social dokumentation, genomförandeplaner och rutiner. Ingen dag är den andra lik - att tänka nytt och planera om hör till vardagen.
Du kommer att samarbeta med brukarna, deras anhöriga/gode män och personal i andra verksamheter. I arbetet är motivationsarbete, struktur, nätverksbyggande, dokumentation, meningsfull vardag och samverkan nyckelord.
Arbetet passar dig som kan arbeta dag, kväll, helg och jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, utbildning med inriktning socialt/pedagogiskt arbete alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser vara lämplig. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom LSS boendeverksamhet och boendestödsverksamhet, kunskap om tecken som stöd, utbildning i lågaffektivt bemötande (tex Studio 3) samt pedagogisk bakgrund. Du har också kunskap om och gillar att arbeta med alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
Som person är du positiv, nyfiken, lösningsfokuserad, lugn och trygg i dig själv. Du har ett respektfullt bemötande och en god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Att ha ett pedagogiskt förhållningssätt, sätta brukaren i fokus och bidra till ett positivt arbetsklimat är naturligt för dig. Du är flexibel och lyhörd i ditt arbetssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen i Partille kommun behöver du ha godkänt betyg i svenska från grundskolan, alternativt SFI-D för att kunna hantera dokumentation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Partille kommun
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Catharina Sannum - För frågor om rekrytering 031-792 15 42
