Stödassistent till Strängvägen LSS gruppboende
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Varberg Visa alla vårdarjobb i Varberg
2025-09-04
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.
På Strängvägen arbetar vi med personer med komplex kommunikation. Vi sätter alltid brukarnas behov i centrum, och vårt fokus ligger på respekt, delaktighet och hög kvalitet i vardagen.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Strängvägen stöttar du personer som behöver stöd i vardagen och som kommunicerar på olika sätt. Du arbetar för att varje individ ska känna sig sedd, förstådd och delaktig, med fokus på trygghet, självbestämmande och meningsfullhet. För att möta varje persons behov använder du teckenspråk, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och andra anpassade metoder.
I din roll ger du stöd och service utifrån varje boendes förutsättningar och behov, vilket kan innebära:
* Kommunikation med hjälp av teckenspråk, AKK och andra anpassade metoder
* Dagligt omvårdnadsarbete och praktiskt stöd i vardagen
* Skapande av trygghet, delaktighet och självbestämmande
* Dokumentation och uppföljning av insatser enligt gällande riktlinjer
* Samarbete med kollegor, anhöriga, gode män, förvaltare och andra professioner
Arbetet innebär dagtid, kvällstid, sovande jour och varannan helg, och resurspass kan förekomma, vilket innebär att du ibland arbetar på andra verksamheter inom kommunen. Du arbetar både självständigt och nära dina kollegor i teamet för att ge ett så bra stöd som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning funktionshinder, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av TAKK (tecken som stöd) eller annan AKK.
Eftersom tjänsten innebär arbete nära personer med funktionsnedsättning och/eller insatser enligt LSS, krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget begärs först i slutskedet av rekryteringsprocessen och gäller endast kandidater som är aktuella för anställning.
ÖVRIGT
Rekryteringen sker löpande under ansökningsprocessen.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
