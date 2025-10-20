Stödassistent till språnget medias dagliga verksamhet
2025-10-20
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Språnget Media är en verksamhet med två nav. Media och Språnget. Vi söker nu två stödassistenter som vill jobbat på navet språnget.
På Språnget jobbar vi för att deltagare inom daglig verksamhet ska ha sina aktiviteter ute på en riktig arbetsplats, där de tränar, utvecklas och får känna sig som en självklar del av ett arbetslag. Målet är att deltagaren ska växa in i rollen som en anställd med det långsiktiga målet om arbete.
Som medarbetare hos oss är du både en coach för deltagaren och en länk till arbetslivet. Du skapar och vårdar relationer med arbetsgivare, förstår deras verksamhet och ser möjligheter där våra deltagare kan bidra. Tillsammans med företagen bygger du hållbara lösningar där deltagaren får rätt stöd och växer i sin roll.
Vi arbetar med Supported Employment och ger stöd hela vägen, från kartläggning och matchning till uppföljning på plats. Du behöver kunna tänka strategiskt, vara lyhörd och trygg i dialogen med både företagare och deltagare.
Om du gillar att jobba nära människor, ta initiativ och skapa möjligheter då kommer du trivas hos oss.
Du kommer arbeta med individanpassat stöd enligt tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vara kontaktpersonal och ha ansvar för social dokumentation i Treserva. Du är van handleda individuellt.
Samverka med företag, närstående, gode män och yrkesprofessioner som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Bidra till ett bra arbetsklimat där kreativitet, trygghet och utveckling står i fokus.
Som stödassistent kommer du att arbeta tillsammans med övriga stödassistenter, stödpedagog samt enhetschef. Tillsammans sätter vi deltagaren i centrum, vilket innebär delaktighet i aktivitet utifrån sina resurser, intressen och behov.
Du är kontaktpersonal för flera deltagare på enheten. Detta innebär att du har ansvar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner med mål för deltagarens sysselsättning, arbetsplaner, rutiner och manualer samt föra daganteckningar i Treserva.
Arbetspassen är förlagda på dagtid, måndag till fredag.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du som söker har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet (socialt/pedagogiskt arbete) eller stödassistentutbildning. Alternativt har du specialisering inom funktionshinderområdet (minst 200 yh-poäng, 120 hp eller 60 hp + 2 års erfarenhet). Kurser inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete eller (psykiatrisk) omvårdnad krävs. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, gärna med fokus på personer som med rätt stöd kan ta steg mot arbetsliv eller praktik. Du har god datavana, kunskaper i social dokumentation. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska motsvarande svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Om du saknar formell behörighet kan det bli aktuellt att göra ett språktest.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, likaså kunskaper i LAB, AKK, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd, ESL, IBIC och MI. B-körkort och körvana är också meriterande. Även utbildning i supportad employment.
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och har ett respektfullt och positivt bemötande. Du är trygg även i pressade situationer, hittar lösningar och sätter alltid deltagarnas behov i fokus.
ÖVRIGT
Bifoga diplom på din utbildning samt betyg från kurserna
Urval och intervjuer påbörjas efter ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Sofia Ahlstrand 0313653393 Jobbnummer
9565198