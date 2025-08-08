Stödassistent till Socialpsykiatrin Vårsol & Notstugan
Örebro kommun / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2025-08-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt men också lite utmanande jobb? Vårsol och Notstugan söker nu 1-2 engagerade och trygga stödassistenter som vill vara med och stödja våra servicemottagare på ett strukturerat och målinriktat sätt för att främja återhämtning. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som stödassistent inom socialpsykiatrin innebär ditt arbete att du stödjer servicemottagare i gruppbostad, ordinärt boende och andrahandskontrakt. Arbetet innebär att ge individuellt stöd till servicemottagare i deras vardag. Du jobbar i en arbetsgrupp där samverkan är viktig för att få verksamheten att fungera. I tjänsten har du ärendeansvar vilket innebär att du ansvarar för planeringen kring ett antal servicemottagare.
Det stödet kan innefatta exempelvis att laga mat, ge medicin eller att borsta någons tänder. Stödet innebär också att påminna, instruera eller motivera. Hos oss vill vi arbeta med omtanke och se till att de vi stöttar känner en stor delaktighet och möjlighet att påverka sin egen livssituation. Några metoder vi använder oss av i verksamheten är Motiverande samtal (MI), Resursgrupps-ACT (R-ACT), lågaffektvt bemötande (LAB) och Ett självständigt liv (ESL).
Arbetstiderna är schemalagda under dag, kväll och helg.
Exempel på arbetsuppgifter:
• på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagaren i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
• ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med servicemottagarna och utveckla dem utifrån deras behov
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagarna
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
• medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
• ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Vårsol ligger placerat i Brickebacken, Notstugan i Norra Ormesta. Bussförbindelser finns. I verksamheterna utförs även boendestöd till personer som bor i ordinärt hem samt i andrahandskontrakt. Båda verksamheterna är i huvudsak inriktat mot äldre, det vill säga att omvårdnad är en stor de av arbetet.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• B-körkort, manuell växel
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete med omvårdnadsinsatser och funktionsnedsättningar hos äldre
• dokumenterad grundläggande brandkunskap
• kunskap och erfarenhet av arbete med människor med psykiska funktionsnedsättningar
• erfarenhet av dokumentation (IBIC)
• erfarenhet av arbete med metoder såsom MI, R-ACT och ESL
• utbildning i lågaffektivt bemötandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: fr.o.m. 1 september, t.o.m. 31 maj 2026
Antal tjänster: 1-2
Arbetstid: dag, kväll, varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9451272