Stödassistent till Socialpsykiatrin Mobila Teamet 1 och 3
2025-08-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
Tycker du om att jobba med människor? Vill du ha ett varierande jobb där den ena dagen inte är den andra lik? Då kan Mobila teamet vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med SOL. Du ger servicemottagarna individuellt stöd i dagliga aktiviteter, vilket innebär allt ifrån personlig omvårdnad och hemliv till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina egna mål.
Tjänsterna på Mobila teamet 1 och 3 innebär att du kommer stötta servicemottagarna ute i deras egna bostäder. Du kommer ha ett varierande arbete där du kommer möta många olika människor som har olika funktionsnedsättningar som medför behov av stöttning i olika former. Arbetsuppgifterna du kommer utföra är kopplade sysslor i hemmet så som städning, handling och på andra sätt stötta i vardagens alla göromål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta, närvara och stödja servicemottagarna i olika hushållssysslor såsom matlagning, tvätt och städ m.m
• planera och utveckla arbetet självständigt men även tillsammans med övriga kollegor
• åta sig ärendeansvar och ansvarsområden
• arbeta motiverande som gynnar servicemottagarens utveckling
• ha kontakt med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk
• dokumentera
Om arbetsplatsen
Mobila Teamet 1 utgår ifrån Idrottsvägen 22 medan Mobila Teamet 3 utgår från Näbbtorgsgatan 16-18 och vi har även ett kontor i Odensbacken. Mobila Teamet 1 består av en enhetschef, sju stödassistenter och en boendepedagog. Tillsammans stöttar de ca 80 servicemottagare. Mobila Teamet 3 består av en enhetschef, 14 stödassistenter, en stödpedagog , en boendepedagog och en stödsamordnare. Tillsammans stöttar de ca 150 servicemottagare.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• B-körkort
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
• erfarenhet av dokumentationssystem så som Treserva och/eller LifeCare
• erfarenhet av arbete med metoder som MI, R-ACT och/eller ESLTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: efter överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll och var tredje helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 21 augusti.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
