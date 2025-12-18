Stödassistent till Socialpsykiatrin, Hagabyvägen 4
2025-12-18
Här får du möjlighet att ge trygghet och stöd till människor som behöver det. Vill du ha ett meningsfullt men också lite utmanande jobb? Ta då chansen att söka den här tjänsten - för det är precis vad vi erbjuder!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Hagabyvägen 4 är ett gruppboende med sex seniora servicemottagare. Som stödassistent ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp det dagliga arbetet. I rollen ingår både att utföra olika aktiviteter och att ge stöd i omvårdnad. Du kommer jobba med metoder som motiverande samtal (MI), resursgrupps-ACT (R-ACT) och ett självständigt liv (ESL) samt utifrån individens behov i centrum (IBIC).
Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med SOL. Som stödassistent kommer du att stödja servicemottagarna i deras vardag. Det stödet kan innefatta exempelvis att laga mat, ge medicin eller att borsta någons tänder. Stödet kan också innebära att påminna, instruera eller motivera en servicemottagare till att själv göra saker personen klarar på egen hand. Hos oss vill vi arbeta med omtanke och se till att de vi stöttar känner en stor delaktighet och möjlighet att påverka sin egen vardag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagaren i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
• medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
Om arbetsplatsen
Hagabyvägen 4 är ett gruppboende som ligger i villaområdet Hagaby. Området är lugnt och i närheten av Svampen och naturområdet Boglundsängen.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss bör du vara en person som inte räds att hantera pressade situationer, utan kan behålla ett lugn och fokusera på rätt saker. Du bör också vara bra på att samarbete i grupp såväl självständigt arbete. Viktigt är att du är en person med god självinsikt och som är trygg i dig själv. Du är en god kollega som är lyhörd och tillmötesgående mot andra i din omgivning. Vi söker efter dig som är intresserad och engagerad. Du är bra på att se vad som behöver göras och är inte rädd för att ta tag i saker. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• B-körkort
• kunna cykla
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av Medvindsansvar
• erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning
• erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem
• erfarenhet av omvårdnad
• erfarenhet av missbruksproblematik
• utbildning i R-ACT (resursgrupps-ACT)
• utbildning i MI (motivational interviewing)
• utbildning i ESL (ett självständigt liv)
• utbildning i lågaffektivt bemötandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Intervjuer kommer ske digitalt under vecka 2. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
