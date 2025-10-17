Stödassistent till Socialpsykiatrin Hagabyvägen 2
2025-10-17
Är du en engagerad och trygg person som söker efter ett varierat och meningsfullt arbete? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Hagabyvägen 2! Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som stödassistent på Hagabyvägen 2 har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Här möter du aktiva servicemottagare som tycker om att delta i olika aktiviteter, både utomhus och inomhus. Du ger stöd till servicemottagare både i gruppbostad och i ordinärt boende. Tillsammans med dina kollegor erbjuder du ett anpassat pedagogiskt stöd som skapar förutsättningar för ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv - i enlighet med socialtjänstlagen (SoL).
I din roll ger du individuellt stöd i vardagen, vilket kan innebära allt från personlig omvårdnad till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Ditt arbete utgår från varje persons behov, mål och förutsättningar, med fokus på att stärka den enskildes möjlighet att påverka sitt eget liv. Du har även ett ärendeansvar, vilket innebär att du ansvarar för planeringen kring ett antal servicemottagare. I arbetet använder vi etablerade metoder som Motiverande samtal (MI), Resursgrupps-ACT (R-ACT) och Ett självständigt liv (ESL).
Hos oss välkomnas du till en erfaren och engagerad arbetsgrupp med tolv kollegor som brinner för att tillsammans skapa ett meningsfullt och gott liv för alla servicemottagare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• stödja servicemottagare i vardagliga aktiviteter i hemmet och utanför hemmet
• arbeta med metoder som MI, R-ACT och ESL
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagarna
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• kunskap om och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Hagabyvägen 2 är ett gruppboende som ligger i villaområdet Hagaby på norr i Örebro. Området är lugnt och i närheten av Svampen och naturområdet Boglundsängen. Utöver gruppboendet stöttar vi även servicemottagare i deras egna hem, dit vi tar oss via bil eller cykel.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor men kan också arbeta självständigt och ta initiativ. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt ändra ditt förhållningssätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• B-körkort
• kunna cykla
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av Medvindsansvar
• kunskap och/eller erfarenhet av arbete med personer med borderline
• erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning
• erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem
• erfarenhet av missbruksproblematik
• utbildning i R-ACT (resursgrupps-ACT)
• utbildning i MI (motivational interviewing)
• utbildning i ESL (ett självständigt liv)
• utbildning i lågaffektivt bemötandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och var tredje helg (varannan helg kan förekomma)
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
