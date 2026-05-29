Stödassistent till Smidesvägens grupp- och servicebostad
Vill du arbeta nära människor och göra skillnad i deras vardag? Nu öppnar vi en mindre enhet där du som stödassistent får en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet.
Rollen som stödassistent hos oss
Vi öppnar en mindre enhet där du kommer att arbeta nära två hyresgäster med komplex problematik och ett stort behov av struktur och livshöjande insatser.
I rollen som stödassistent har du en viktig funktion i att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i vardagen. Arbetet kräver att du arbetar metodiskt och med ett lågaffektivt bemötande, där du anpassar ditt arbetssätt utifrån individernas behov och situation. Du behöver vara trygg i att arbeta självständigt då ensamarbete förekommer, och tjänsten innefattar även sovande jour.
Enheten är belägen i samma hus som en grupp- och servicebostad, vilket innebär att du ibland behöver vara flexibel och kunna stötta upp där behov finns för dagen.
För att du ska få en bra start erbjuder vi en introduktion på två veckor tillsammans med dina kollegor. Introduktionen kommer bland annat innehålla kompetensförhöjning inom autism, IBIC, lågaffektivt bemötande och andra metoder. Introduktionen leds av metodutvecklare med fokus på att skapa en trygg och förutsägbar arbetssituation för dig i din roll.
I ditt arbete har du stöd av engagerad enhetschef, stödpedagog, metodutvecklare och fina kollegor.
Som person är du trygg och stabil och är genuint intresserad av målgruppen. Du arbetar strukturerat och använder ett lågaffektivt bemötande. Du bemöter andra på ett vänligt och respektfullt sätt och är lyhörd för både hyresgästers och kollegors behov. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer med andra.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar och prioriterar ditt arbete på ett bra sätt och ser till att det blir gjort. Du är flexibel, kan anpassa dig när förutsättningarna ändras och tar gärna egna initiativ när det behövs. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
har en stödassistentutbildning eller likvärdig utbildning som är relevant för målgruppen.
Det är meriterande om du har/är:
erfarenhet och kunskap om utmanande beteenden
kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
utbildad inom Studio 3 eller liknande.
kunskap och erfarenhet av autism.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan 14 juni. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Smidesvägen 8 (visa karta
)
434 49 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
enhetschef
Hannes Wall-Sjöö 0300837478 Jobbnummer
9936379