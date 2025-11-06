Stödassistent till Slottsskogsgatans bostad med särskild service
2025-11-06
Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service?
Vi söker nu en engagerad stödassistent till oss på Slottsskogsgatan våning 4 i hjärtat av Majorna.
På Slottsskogsgatan finns ytterligare en enhet på våning 3 och våningsplanen har ett tätt samarbete. Du kommer ha din basanställning på en enhet men kommer även arbeta mot våning 3.
Hos oss bor personer med förvärvad hjärnskada och demens under 65 år. Arbetet inkluderar lyftteknik, personlig omvårdnad och hygien, medicinhantering enligt delegation, aktiviteter, matlagning och städning. Även samverkan med sjukvård, gode män, socialsekreterare och anhöriga. Hos oss får du ett rörligt arbete där du följer med på fritidsaktiviteter och promenader. Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande tjänst med mycket eget ansvar.
Utmanande beteenden kan förekomma i verksamheten, vilket ställer krav på ett lugnt och professionellt bemötande samt förmåga att anpassa stödet efter individens behov och situation. Vi arbetar med individens behov i centrum (IBIC) och att våra hyresgäster skall vara delaktiga och ha möjlighet att påverka hur dagen ser ut och vad de behöver stöd i. Våra hyresgäster skall ges möjlighet att bevara ett så självständigt liv som möjligt, där en god omsorg är utgångspunkten. Genom att följa genomförandeplaner säkerställer vi att hyresgästernas behov står i centrum.
Du kommer vara kontaktperson för en eller flera hyresgäster, vilket innebär att du har ett huvudansvar för kontakt med anhöriga och övriga nätverk. Det innebär även att du aktivt arbetar med den genomförandeplan som du i samråd med den enskilde upprättar och följer upp, samt kontinuerlig dokumentation.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, sovande jour samt varannan helg. Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Utmanande beteenden kan förekomma och vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt motiverande samtal (MI). Det är även meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om Individens behov i centrum (IBIC).
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, särskilt ung demens och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). Vi ser också gärna att du har god datorvana med kunskaper i social dokumentation.
Vi förväntar oss att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och
du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
