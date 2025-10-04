Stödassistent till Sländans gruppboende
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen / Vårdarjobb / Uppvidinge Visa alla vårdarjobb i Uppvidinge
2025-10-04
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
På Sländans gruppboende bor det personer med funktionsnedsättningar och omfattande omvårdnadsbehov.Publiceringsdatum2025-10-04Arbetsuppgifter
Din uppgift blir att skapa en god levnadsnivå utifrån varje individs förmåga. Målet är att skapa en vardag som fungerar bra för individen, men även att hitta guldkornen för varje individ och ge det lilla extra.Kvalifikationer
Erfarenhet av nära omvårdnadsarbete och att vara bekväm att använda hjälpmedel är en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.
Tjänsten kräver även kunskap kring social dokumentation utifrån aktuell lagstiftning. Arbetet med genomförandeplaner och löpande dokumentation är en viktig del av arbetet för att vi ska nå målen för individen.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekryteringen kommer att ske fortlöpande så tveka inte att ansöka om du är intresserad. Tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden går ut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281405". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Kontakt
Enhetschef LSS
Ann-Catrin Fritzson ann-catrin.fritzson@uppvidinge.se 0474 - 472 24 Jobbnummer
