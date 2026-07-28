Stödassistent till servicebostäder
Tranås Kommun / Vårdarjobb / Tranås Visa alla vårdarjobb i Tranås
2026-07-28
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Vill du skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet genom att stötta individer i deras vardagliga liv? Då tror vi att den här tjänsten är för dig! Som stödassistent får du möjligheten att göra verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge ett individuellt stöd till personer med olika former av funktionsvariationer, där dessa ska kunna leva så självständigt som möjligt och vara delaktiga i beslut i vardagen. Vårt mål är att hjälpa dem till ett aktivt och meningsfullt liv utifrån egna förutsättningar och behov. Brukarna är vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar och neuropsykiska diagnoser. Du kommer arbeta i en varierande miljö med omväxlande arbetsuppgifter av omvårdande, motiverande och pedagogisk karaktär.
Uppdraget innebär att arbeta mot flera serviceboenden och passar dig som trivs med att varierande arbete där du möter olika arbetsgrupper och individer med olika behov.
Arbetstider är förlagda dag, kväll, journatt och ungefär var tredje helg.
KVALIFIKATIONE
Vi söker dig som är undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel eller innehar annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer relevant för tjänsten, såsom socialpedagog eller behandlingspedagog. Eftersom arbetet innehåller dokumentation behöver du besitta god datorvana. Vi ser även att du behöver behärska det svenska språket i både i tal och skrift. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete med brukare med missbruk, självskadebeteende, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och förutsättningar. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Lösningsorienterad: Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Har förmåga att förstå konsekvenserna av olika lösningsförslag och hittar den mest effektiva lösningen.
Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Samarbetsorienterad: Arbetar bra med andra människor. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
Kommunikativ: Du talar klart, välformulerat och engagerat i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig efter situationen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
En servicebostad består av enskilda lägenheter i ett bostadsområde där de boende har tillgång till gemensamhetslokal dit de boende kan komma för att umgås, prata, delta i aktiviteter och äta gemensamma måltider. De boende får hjälp från personal utifrån ett individuellt anpassat stöd och personal finns på plats dygnet runt. Det finns 3 serviceboenden belägna i samma område. Personalen på boendena hjälpts därför åt och stöttar upp hos varandra vid behov.
Servicebostäder tillhör Vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer javascript:void(0)
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Christine Nyström Christine.nystrom@tranas.se Jobbnummer
10013667