Stödassistent till servicebostad Västra Tuvevägen 2
2025-10-11
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du skapa en positiv tillvaro för våra brukare? Är du bra på att uppmuntra till stimulerande aktiviteter och har du lätt för att få med andra i ett positivt tänkande? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en kollega till ett boende med särskild service för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Hos oss på Västra Tuvevägen bor tio hyresgäster. Som stödassistent kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov som ska leda till ett gott och självständigt liv. I arbetet ingår att motivera brukarna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Det kan även vara stöttning kring personlig hygien, tvätt, städ och matlagning. Vårt främsta verktyg är vårt förhållningssätt och vår inställning, där bemötandefrågor och metodutveckling är centralt. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa. I vårt arbete utgår vi från ett lågaffektivt förhållningssätt i alla situationer.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och varannan helg. Det finns djur på boendet och det är därför viktigt att du inte är allergisk mot det.
Vi erbjuder dig ett givande och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad! Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har erfarenhet av tidigare arbete med självskadebeteende och ångesthantering. Du har även erfarenhet av arbete med målgrupp inom neuropsykiatri. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete med LAB (lågaffektivt bemötande), MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv).
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Enligt avtal.
