Stödassistent till serviceboenden, Funktionsstöd
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2026-06-25
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Är du en driven person som gillar när dagarna ser olika ut? Vill du arbeta i en professionell verksamhet där hyresgästerna står i fokus? Vi söker nu en stödassistent på heltid till två av våra serviceboenden.
Jag heter Ebba och är enhetschef på Funktionsstöd. Just nu söker jag en engagerad och trygg stödassistent som vill arbeta på två serviceboenden inom LSS i Kumla. Här bor hyresgäster som behöver stöd i sin vardag för att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Du blir en del av en professionell arbetsgrupp där samarbete, engagemang och hyresgästens behov står i centrum.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att ge individuellt anpassat stöd till hyresgäster i deras vardag. Arbetet innebär att stärka självständighet, struktur och delaktighet i samhället
Du arbetar dag, kväll och varannan helg. På arbetsplatsen arbetar du ensam med närhet till kollegor vid behov.
Du kommer bland annat att:
• Stödja personer med funktionsnedsättning i deras vardag
• Arbeta med omvårdnad och personlig hygien utifrån individuella behov
• Stödja i kontakter med myndigheter och vård
• Utföra hushållssysslor som städning och matlagning
• Arbeta med socialt stöd, struktur och motiverande förhållningssätt
• Stötta hyresgäster i att planera och genomföra aktiviteter
• Samverka med kollegor för att skapa trygghet, kontinuitet och en god arbetsmiljö
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer
• Upprätta och följa upp genomförandeplaner
• Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet
• Samverka med anhörigaKvalifikationer
Som chef söker jag dig som är engagerad, trygg och ansvarstagande. Du har ett gott bemötande och ett genuint intresse för att stödja andra människor till ett självständigt liv.
Du arbetar strukturerat, är lugn och har förmåga att vara flexibel samt att anpassa ditt bemötande efter individen.
Jag söker dig som har:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av social dokumentation
• God datavana
• Erfarenhet av arbete inom Funktionsstöd/LSS samt psykiatri
• Utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande är:
• Erfarenhet av Lifecare
• Erfarenhet av ensamarbete
• Kunskap i MI och andra motiverande arbetssätt
• Kunskap i lågaffektivt bemötande
• Kunskap i AKK
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Jag ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande sök redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Schema. Schemalagd arbetstid: dag, kväll och varannan helg.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 67/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Funktionsstöd
Ebba Lüchtenborg ebba.luchtenborg@kumla.se 019-588899 Jobbnummer
9979136