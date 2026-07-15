Stödassistent till Resursenheten LSS | Tiohundra
Tiohundra AB, Funktionsstöd och assistans, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Norrtälje Visa alla vårdarjobb i Norrtälje
2026-07-15
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Vi söker nu en stödassistent till Resursenheten LSS som vill vara med och utveckla framtidens arbetssätt tillsammans med oss! Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du stödjer andra till en aktiv, trygg och stimulerande vardag och där du känner att du gör skillnad på riktigt? Skicka då in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Du kommer inom ramen för din anställning på Resursenheten arbeta inom flera olika LSS-verksamheter, och du kan även under ett och samma arbetspass gå mellan olika verksamheter. Arbetet är varierande och innehåller både pedagogiska och praktiska moment. Som stödasisstent arbetar du nära våra brukare och är ett viktigt stöd i deras vardag. Du utgår från varje persons genomförandeplan när du utför dina arbetsuppgifter, vilket säkerställer att stödet utformas på det sätt som bäst gynnar brukarens behov och önskemål.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete dagtid, kvällstid och varannan helg. Provanställning kan komma att tillämpas för denna tjänst.
Inför anställning behöver du kunna visa utdrag ur belastningsregistret.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Stödja brukare i deras dagliga liv utifrån individuella genomförandeplaner.
Skapa en meningsfull, aktiv och stimulerande vardag.
Arbeta med både pedagogiska och praktiska insatser.
Anpassa bemötande och arbetssätt efter individens behov.
Samarbeta nära kollegor och bidra till ett gott arbetsklimat.
Dela med dig av erfarenheter och kunskap på ett prestigelöst och ödmjukt sätt.
Bidra till utveckling och förbättring av verksamheten.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr vid heltidstjänstgöring för år 2026.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Relevant utbildning, såsom Barn- och fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet med inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning eller undersköterskeutbildning med inriktning inom funktionshinderområdet.
Goda kunskaper inom social dokumentation.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Kunskap och erfarenhet av AKK och tydliggörande pedagogik.
Goda IT-kunskaper.
Körkort och körvana.
Det är meriterande om du också har:
Eftergymnasial utbildning med specialisering på barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
God erfarenhet av lågaffektivt bemötande och medvetenhet om självkännedom i mötet med personer som kräver särskild omsorg.
Kunskap om det funktionella perspektivet.
Kunskap om IBIC.
Vana av att kombinera arbete i flera verksamheter samtidigt.
Du är flexibel, bra på att samarbeta och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat, vilket gör dig framgångsrik i din roll hos oss och en uppskattad kollega. Din personliga trygghet och mognad i kombination att du har en god pedagogisk insikt för hur du arbetar med bemötande och AKK gör att du är ett värdefullt stöd för både brukare och kollegor.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Inom vårt verksamhetsområde Funktionsstöd och assistans erbjuder vi grupp- och serviceboenden för vuxna, barn- och ungdomsboenden, korttidsboenden, fritidsverksamhet och flera olika typer av daglig verksamhet. Vi verkar även inom området för personlig assistans, samt ledsagning och avlösning inom LSS.
Resursenheten fungerar som en intern stödfunktion som säkerställer bemanning vid akut uppkommen frånvaro inom verksamhetsområdet. Som medarbetare i Resursenheten har du en fast hemvist i verksamheten som du utgår från, och du blir vid behov placerad inom ett angivet område.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Med anledning av semesterperioden kommer möjligheterna att besvara eventuella frågor om tjänsten att vara begränsade under sommaren. Urval, kontakt med kandidater samt intervjuer kommer att genomföras efter att ansökningstiden har gått ut.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 RIMBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Funktionsstöd och assistans, Funktionsstöd Kontakt
Marie-Louise Viklund marie-louise.viklund@tiohundra.se 08-12327194 Jobbnummer
10003267