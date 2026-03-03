Stödassistent till Råcksta servicebostad är ett LSS-boende
2026-03-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Råcksta servicebostad är ett LSS-boende med plats för 15 vuxna personer i egna lägenheter i närområde och en servicelägenhet som personal utgår från.
Uppdraget är att ge stöd till vuxna som har ett LSS beslut. Arbetet präglas av respekt för individens egna förmågor, möjligheter och begränsningar. Det övergripande målet för verksamheten är att individen har en fungerande och hållbar boendesituation och lever ett så självständigt liv som möjligt.
Vi erbjuder
En positiv arbetsplats. Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Du ingår i en arbetsgrupp med kollegor och chef i ett nära ledarskap.
Din roll
I rollen som stödassistent på servicebostad ingår stödjande arbete i brukarnas dagliga liv. Stödet utformas utifrån brukarens behov och i enlighet med upprättad genomförandeplan. Vi har ett ständigt pågående arbete med att öka brukarnas delaktighet, inflytande och makt över det stöd och den service som vi erbjuder. Vidare ska stödassistenten föra social dokumentation och arbeta i enlighet med verksamhetens rutiner.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är
• utbildad inom Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning/specialpedagogik eller är utbildad stödassistent, skötare eller barnskötare.
Meriterande är
• tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete med funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa.
• erfarenhet i MI, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Eftersom att arbetet ställer stora krav på kommunikation och innefattar administrativa uppgifter behöver du behärska svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter situation och har förmåga att vara lyhörd inför andra. Du behöver vara lugn, trygg och strukturerad.
Vi sätter även stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Avd äldreomsorg, funktionsnedsättning o socialpsyk, Kontakt
Maria Hammarberg maria.a.hammarberg@stockholm.se 08-50804518 Jobbnummer
9773912