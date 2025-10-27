Stödassistent till Personlig assistans
2025-10-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ökad livskvalitet i någon annans vardag? Är du dessutom en trygg, lyhörd och driven person som vill arbeta som stödassistent till en kvinna med intresse för blommor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Nu startar vi upp en ny arbetsgrupp för en av våra servicemottagare. Arbetsgruppen kommer att bestå av sex medarbetare varav fyra ordinarie. Här får du vara med från början och har delvis möjlighet att påverka utifrån dina erfarenheter och engagemang. Att vara med och starta upp något nytt kan vara både spännande, utvecklande och ibland också utmanande.
Som stödassistent inom personlig assistans planerar, genomför och följer du upp det dagliga arbetet tillsammans med servicemottagaren. Din roll innebär att finnas till hands, stötta, vara tryggheten och sätta servicemottagarens behov i centrum. Arbetet handlar ofta om att ge stöd med sådant som ingår i vardagen, utifrån servicemottagarens beslut om personlig assistans. Det kan vara omvårdnadsinsatser, vardagssysslor samt aktiviteter som servicemottagaren uppskattar. Servicemottagaren ska få stöd att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete där du blir ett viktigt stöd i vardagen för våra servicemottagare. Vi ser verkligen fram emot att få välkomna just dig till vårt nya team!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagarna
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
Som stödassistent inom personlig assistans blir du anställd av Örebro kommun men arbetar hemma hos en servicemottagare. Servicemottagaren är en positiv medelålders kvinna med intresse för bland annat trädgård, blommor, korsord och filmer. Kvinnan har MS och du kommer att stötta henne i vardagen genom omvårdnad, hushållsuppgifter och att följa med på aktiviteter. Arbetsplatsen är belägen centralt i Örebro.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Läs mer om hur det är att jobba inom Socialförvaltningen på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorgTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4.
Arbetstid: dag, kväll med sovande jour och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Första intervju sker digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 9 november

Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 9 november
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
