Stödassistent till Ovanåkers kommun
2025-09-15
Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.
Vill du jobba med ett roligt, flexibelt och ansvarsfullt arbete och kunna göra skillnad för individer med funktionsnedsättning?
Då ska du söka att jobba som stödassistent i Ovanåkers kommun.
Tjänsterna avser en tillsvidaretjänst samt ett vikariat t.o.m. 2026-03-03. Arbetsplatserna är förlagda på två olika gruppbostäder inom LSS, men kan också innebära vissa turer som resurspersonal inom andra grupp- och servicebostäder inom LSS i Ovanåkers kommun. Schemat är konstruerat efter verksamheternas behov och innebär tjänstgöring dag, kväll, natt och innebär även helgtjänstgöring. Arbetsuppgifter
Grunden i arbetet består av att kunna kommunicera utifrån brukarens perspektiv, vilket förutsätter kunskaper om vikten av att använda alternativ kompletterande kommunikation. Arbetet sker utifrån brukarens förutsättningar och behov. Ett individanpassat och gemensamt förhållningssätt ligger som fokus i arbetet och kommer till uttryck i den individuella genomförandeplanen. Din uppgift är att ge god omsorg, medverka i dagliga rutiner, kommunicera utifrån brukarens förutsättningar och använda kommunikationshjälpmedel samt förmedla trygghet med respekt för den brukarens självbestämmande.
Schemat innehåller arbetspass förlagda dagtid, kvällstid samt sovande natt, eventuellt vaken natt kan förekomma och tjänstgöring varannan helg.
All dokumentation sker i Life Care. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödassistent/undersköterska med inriktning psykiatri och specialpedagogik. Meriterande är om du är utbildad stödpedagog eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är även meriterande om du har utbildning inom AKK som funktionellt kommunikationsstöd, utbildning inom tydliggörande pedagogik samt utbildning i lågaffektivt bemötande och arbetserfarenhet av detta.
Du behöver klara av att arbeta med personer som har ett utåtagerande beteende och ha god kännedom om individer inom autismspektrat.
Du behöver kunna behärska det svenska språket väl i tal och skrift då kontakt med anhöriga, andra boenden och andra professioner är en del av det vardagliga arbetet. Du behöver kunna föra tydlig dokumentation i Life Care, detta innebär att du även behöver ha datorvana. Som person bör du vara bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vi ser även med fördel på om du är kreativ och kommer med nya och användbara angreppssätt i arbetsfrågor.
Du behöver ha förmågan att vara lugn och kontrollerad även i stressade situationer, då oförutsedda situationer kan inträffa. Stor vikt läggs på din samarbetsförmåga och hur du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt är flexibel utifrån verksamheternas behov, ser helheter och tar hänsyn, tror vi att du passar för det här arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
B-körkort är ett kravAnställningsvillkor
Annonsen avser två tjänsten varav den ena är en tillsvidaretjänst och den andra är ett vikariat på sex månader.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande varpå de aktuella tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
