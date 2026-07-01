Stödassistent till nyöppnad gruppbostad, Partille kommun!
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2026-07-01
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Nu söker vi två engagerade stödassistenter till vårt nyöppnade gruppboende Brunnsängen i Öjersjö för unga vuxna. Här får du möjlighet att vara med från start och bidra till att skapa en verksamhet där utveckling, delaktighet och självständighet står i centrum.
De boende är unga och aktiva, och vi söker därför dig som trivs med ett aktivt arbetssätt. Du tycker om att vara utomhus, tar gärna initiativ till promenader, utflykter, träning och andra aktiviteter och ser värdet i att skapa en innehållsrik och meningsfull vardag tillsammans med de boende.
Du stöttar i allt från vardagsrutiner till fritidsaktiviteter, alltid utifrån individens behov, mål och förutsättningar. Ingen dag är den andra lik och du behöver kunna tänka om, anpassa dig och vara kreativ i hur du ger stöd. I rollen ingår även omvårdnadsarbete, social dokumentation och arbete med genomförandeplaner. Du samarbetar med de boende, anhöriga/gode män och kollegor i andra verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Stödassistentutbildning, yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, utbildning med inriktning socialt/pedagogiskt arbete alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser vara lämplig
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
Du har kunskap om och kan använda AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
Ett lågaffektivt bemötande i ditt arbete
Erfarenhet av social dokumentation och kan dokumentera enligt gällande riktlinjer
Det är meriterande om du har:
B-körkort
Vana av att arbeta med dator, mobiltelefon och verksamhetssystem som en naturlig del av det dagliga arbetet
För att trivas i rollen tror vi att du har ett gott bemötande och möter människor med lyhördhet, respekt och engagemang. Du arbetar pedagogiskt och anpassar ditt stöd efter individens behov. Vid utmaningar är du lösningsfokuserad och behåller ett lugnt och professionellt förhållningssätt. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändringar, samtidigt som du har ett intresse för utveckling och gärna testar nya metoder och arbetssätt.
Bra att veta
För att bli kallad till intervju ska godkänt betyg i Svenska 1 på gymnasienivå eller motsvarande kunna uppvisas. Om detta saknas kommer du att få genomföra ett digitalt språktest.
I närheten av Brunnsängen finns även vår korttidsvistelse och korttidstillsyn, som har samma enhetschef. Verksamheterna samverkar nära varandra och vid behov kan vissa arbetspass förekomma i dessa verksamheter.
Din nya arbetsplats
Välkommen till ett nyöppnat gruppboende i Öjersjö med sex lägenheter för unga vuxna med funktionsnedsättning. Här får du möjlighet att vara med och forma en ny verksamhet där delaktighet, utveckling och ett professionellt arbetssätt står i fokus. Tillsammans arbetar vi för att varje person ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
Boendet har ett naturnära läge med goda kommunikationer. Det tar dig enkelt hit med direktbuss från Lisebergs station, vilket gör arbetsplatsen lättillgänglig både med kollektivtrafik och bil.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vof, Funktionsstöd - Bmss Kontakt
Enhetschef
Fanny Björsell 031-7921110 Jobbnummer
9987133