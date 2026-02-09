Stödassistent till Nils Poppes väg
2026-02-09
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Hos oss förväntas du arbeta med hjärta och engagemang för att bidra till att ge våra hyresgäster ett rikt och självständigt liv. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I Allerum strax utanför Helsingborg ligger gruppboendet Nils Poppes väg. Boendet har två flyglar med plats för fem boende i varje flygel. I flygel 1 bor hyresgäster med utmanande beteende och är i behov av mycket struktur. I flygel 2 har vi hyresgäster med omfattande omvårdnadsbehov och här krävs lyhördhet och rutiner. Samarbete mellan flyglarna är vanligt så du ska kunna vara beredd på att stötta kollegor under dagen.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Du kommer att vara våra boendes förlängda arm i vardagen, vilket exempelvis kan innebära att du ger stöd i olika aktiviteter, med hygienen, hjälper till vid måltider och ser till att medicin tas utifrån behov. Detta kräver lyhördhet men även vara särskilt duktig på att bygga förtroendegivande relationer till våra boenden.
Vi arbetar med stor respekt för brukarens integritet och utformar stödet efter brukaren. Du följer genomförandeplanerna hos varje boende så att de får ett så gott liv som möjligt. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete.
För att gå vidare i processen behöver du även ha
• erfarenhet av arbete inom LSS samt utmanande och utåtagerande beteende
• grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil, om du inte har tillgång till bil behöver du ha ett annat sätt att ta dig till arbetsplatsen (som inte är tillgänglig via kollektiva kommunikationer).
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med personer som har omfattande omvårdnadsbehov.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Du har tålamod, uthållighet och en stark vilja att bidra till långsiktig utveckling, även när förändring sker i små steg. Du är bra på att samarbeta och bidrar till en god arbetsmiljö.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Johan Stensson johan.stensson@helsingborg.se 042102466 Jobbnummer
