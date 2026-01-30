Stödassistent till Myllefallet gruppbostad inom LSS
2026-01-30
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Myllefallet är en liten gruppbostad med 3 brukare med väldigt olika behov. Vårt mål är att erbjuda våra brukare bästa möjliga stöd och omsorg. Vårt arbete bygger på Båstads kommuns kärnvärden: professionalism, arbetsglädje och respekt.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som stödassistent stöttar du brukarna med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner, samt arbetar med kvalitetssäkring, dokumentation och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgruppen.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både brukare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha en väl utvecklad förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Arbetstiden kommer att vara förlagd dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Som stödassistent har du minst en Barn och fritids- eller undersköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har en eftergymnasialutbildning med social- eller omvårdnadsinriktning alternativt pedagogisk utbildning.
Vi söker dig som vill bidra till att göra skillnad i andra människor liv och stötta dem i deras vardag. Som person är du engagerad, trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för den målgrupp du arbetar med och främjar människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Du trivs att arbeta såväl i grupp som självständigt och kan ta egna initiativ. Som kollega arbetar du tillsammans med övriga medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö där dialog och samarbete är en naturlig del av arbetsdagen.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
