Stödassistent till Munkhättans gruppbostad i Kungsbacka kommun
2025-09-06
Från oss som bor på Munkhättans Gruppbostad: Vi önskar en personal som är snäll, ödmjuk, har humor och tycker om att hitta på saker.
Vi tycker om att spela sällskapsspel, laga mat, träna, musik, datorer och titta på TV. Du måste tycka om människor och vilja jobba med oss som bor här. Du ska acceptera oss precis som vi är. Det är roligt om du har barnasinnet kvar. Munkhättan är det bästa boendet i stan och vi som bor här trivs bra.
Stämmer beskrivningen in på dig? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team!
Rollen som stödassistent hos oss
I rollen som stödassistent ger du våra boende stöd i alla aspekter av livet. Målet för insatsen är att ge goda levnadsvillkor och möjliggöra inflytande och delaktighet. I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta socialdokumentation. Vi jobbar utifrån lågaffektivt bemötande, AKK samt tydliggörande pedagogik, och arbetar även med Tecken som stöd.
Arbetssättet är metodiskt utifrån överenskomna processer och rutiner, men arbetet handlar också mycket om frihet under ansvar. En del av stödet innebär att följa med på och delta i aktiviteter som är viktiga för våra boende - exempelvis simning, som förekommer regelbundet i verksamheten. Förutom kollegor har du stöd från HSL-team, stödpedagog och i vissa fall metodutvecklare i ditt arbete
Vi tror att du är diplomatisk, tillmötesgående, nyfiken och strukturerad. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt och systematiskt sätt. Du är en fena på administration och har god vana av att hantera dokumentation, planering och uppföljning med hög noggrannhet. Du ska ha god vana av och ha upprättat en genomförandeplan på egen hand.
Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har en stark förmåga att lyfta blicken och se helheten för att kunna arbeta effektivt över enhetsgränserna. Du tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en relevant avslutad utbildning för uppdraget såsom undersköterskeutbildning eller barn- och fritidsutbildning
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete på gruppbostad inom neuropsykiatri
- kunskap och erfarenhet av arbete med tecken som stöd
Läs gärna mer om oss
Munkhättan gruppbostad ligger i Vallda precis vid busshållplats med närhet till både grönskade natur och havet. Här trivs vi gott utomhus och gärna på cykeln med picknickkorg packad. Gruppbostaden har 6 lägenheter och 8 medarbetare. Här bor unga vuxna personer med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 13 oktober eller enligt överenskommelse.
I tjänsten ingår resurstid ingår och att arbeta på andra enheter.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 19 september. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Camilla Gustavsson, enhetschef 0300-838728 Jobbnummer
