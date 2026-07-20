Stödassistent till Marieberg hunddagis, daglig verksamhet
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Här finns nu en unik möjlighet du inte vill missa! Vi söker nu en stödassistent till vår dagliga verksamhet på Marieberg hunddagis.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas finns nu möjlighet att bli en av våra stödassistenter på Mariebergs hunddagis inom daglig verksamhet.
Som stödassistent inom daglig verksamhet kommer du stödja och handleda deltagarna pedagogiskt och praktiskt i deras sysselsättning och aktiviteter som utgår ifrån Mariebergs hunddagis. Arbetet grundar sig på deltagarnas förutsättningar, intressen och individuella behov. I arbetet ingår att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från individens unika förutsättningar som bland annat tydliggörs i genomförandeplanen.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) som arbetssätt. Det krävs stor lyhördhet och kunskap om kommunikation för att kunna tolka deltagarens egna vilja och alltid agera lågaffektivt. Det är viktigt att ha ett gott samarbete med företrädare, hundägare, boendepersonal, anhöriga samt andra personer som är viktiga i samverkan kring individen.
Arbetet kräver att du har förmåga att promenera längre sträckor då hundpromenader genomförs varje dag i alla väder. Arbetet kan även innebär vissa transporter med minibuss.
Daglig verksamhet arbetar enligt Lagen om valfrihet vilket gör att deltagare väljer att byta, avsluta, ändra sin dagligverksamhet med kort varsel. Det innebär att vi kan behöva flytta personalresurser efter behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
ansvara för att planera, organisera och genomföra arbetsuppgifterna tillsammans med deltagarna i gruppen
ansvara för att hitta lämpliga arbetsuppgifter i samråd med deltagarna och att utveckla dem utifrån deras behov
utföra arbetsuppgifter utifrån egenvård
utföra arbetsuppgifter utifrån delegation såsom medicinska och habiliterande insatser samt läkemedelshantering
arbeta utifrån ett strukturerat och rehabiliterande arbetssätt som skall gynna deltagarens utveckling
hålla dig uppdaterad om utveckling inom ditt verksamhetsområde
dokumentera och arbeta i verksamhetssystem
planera, organisera och genomföra övergripande aktiviteter
Om arbetsplatsen
Hunddagiset ligger i Marieberg. På arbetsplatsen arbetar två handledare och ett mindre antal deltagare.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
god hundvana och hundutbildning som Länsstyrelsen bedömer är adekvat för att få tillstånd såsom hunddagisutbildning
B-körkort samt körvana för manuellt växlad bil
Meriterande:
erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet LSS, gärna daglig verksamhet
kunna cykla Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dagtid
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 580/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Oskar Thorstenson +4619215285 Jobbnummer
10006755