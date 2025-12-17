Stödassistent till LSS-bostad på Frösön
2025-12-17
Är du en trygg, stabil och flexibel person som vill göra verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en stödassistent till ett av våra LSS-boenden beläget på vackra Frösön. Här får du möjlighet att arbeta nära våra medborgare och aktivt bidra till att öka deras självständighet, delaktighet och livskvalitet.
I rollen ingår både stöd i hemmet och att följa med medborgarna på aktiviteter allt från vardagsärenden till fritidsintressen och planerade utflykter. Din närvaro är viktig, då du hjälper till att bevaka och stärka varje individs personliga intressen, skapa meningsfulla stunder och främja deras fysiska och psykiska välmående. Arbetet är också varierat och stundtals utmanande. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, stabil i ditt bemötande och kapabel att hantera svåra eller utmanande beteenden. Du arbetar individanpassat och med respekt för varje medborgares unika behov, förutsättningar och önskemål. Hos oss blir du en del av en engagerad och aktiv arbetsgrupp som värdesätter samarbete, omtanke och ett professionellt förhållningssätt.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, sovande jour samt varannan helg. På vardagar är passen förlagda på olika tider mellan 08.30-23.00. En tur har sovande jour och fortsatt arbetspass fram till 11.00 dagen efter. På helger är passen också förlagda på olika tider mellan 08.30-23.00 men turen med sovande jour har fortsatt arbetspass fram till 10.00 dagen efter. Du arbetar utifrån ett tvättstugeschema vilket ger dig god möjlighet att påverka ditt schema. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Hos oss ska varje medborgare få möjlighet att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. På vår LSS-bostad stöttar du ett mindre antal medborgare genom planerade insatser både i hemmet och ute i samhället. Arbetet är varierat och omfattar allt från sociala och intressebaserade aktiviteter som dans, besök på mötesplatsen, bussutflykter och loppisar till omvårdnadsmoment såsom personlig hygien, dusch, toalettbesök och hantering av inkontinensskydd. Du kommer även att följa med medborgare på rehabiliterande bad och vid behov stötta vid olika typer av förflyttningar.
LSS-bostaden är belägen på ett plan och har ett öppet gemensamhetsutrymme där personal och medborgare delar måltider på det sätt som passar individen bäst. Det kan handla om att laga mat tillsammans, äta egen medtagen mat eller njuta av hämtmat efter önskemål. I det dagliga arbetet använder vi verksamhetsstödet Boet för att underlätta planering och genomförande av insatser och dokumentation sker i vårt journalsystem Viva.
För att trivas i rollen behöver du ha ett lugnt, tryggt och stabilt bemötande, vara flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du ska känna dig trygg i omvårdnadsarbete och i mötet med personer som kan ha olika behov eller utmanande beteenden. Erfarenhet av psykiatri eller pedagogiskt arbete är meriterande, då vi arbetar mycket med pedagogiska metoder såsom bildstöd. Till enheten finns även en distriktssköterska knuten och du samarbetar vid behov med psykiatrin vid uppföljningar och frågor kring medicinering.
Vanliga arbetsuppgifter
• Stöttning och vägledning i individens vardag
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med individen
• Utföra personlig omvårdnad
• Läkemedelshantering
• Stötta vid olika typer av förflyttningar
• Dokumentation i Viva, MCSS och DF-respons
Din kompetens

Kvalifikationer
• Utbildad stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med psykiatri
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av dokumentation i vårt journalsystem Viva
• Körkort
Vi söker dig
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra medborgare genom tydlig kommunikation, gott bemötande och hög service. Du är trygg, lyhörd och empatisk, och möter varje person med respekt och engagemang. Du samarbetar väl med andra och ser till helheten, där medborgarens behov alltid står i centrum. Du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, tar initiativ och arbetar lösningsfokuserat för att skapa bästa möjliga stöd.
Kort sagt söker vi dig som vill bidra till en professionell, tillgänglig och omtänksam service för alla våra medborgare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Sandra Kardell sandra.kardell@ostersund.se 063-14 32 11
