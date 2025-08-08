Stödassistent till LSS-boendet Malmsäter 2 i centrala Kinna
2025-08-08
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi 2 nya kollegor till vårt team på LSS-boendet Malmsäter 2!
Boendet är beläget i centrala Kinna och här bor aktiva individer med olika intressen - gillar rörelse,
aktiviteter och vill leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vårt uppdrag är att tillsammans med individerna skapa dessa förutsättningar på individnivå utifrån deras funktionsförmåga och behov.
Det grundläggande arbetet i rollen som stödassistent är att i samarbete med de boende,
deras företrädare samt övrig personal arbeta för att skapa meningsfullhet,
självständighet och personlig utveckling för de boende.
Som stödassistent hos oss kommer du att:
* Tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens behov och önskemål.
* Tillsammans med ditt team kunna identifiera behov och utifrån det skapa förutsättningar som leder brukaren till en ytterligare självständighet.
* Arbetar aktivt utifrån brukarnas genomförandeplaner.
* Ha delegerade HSL-uppgifter så som läkemedel-/insulin-/sond-delegering, verka som kontaktman och fullfölja dokumentationsskyldigheten.
* Aktivt bidra till att verksamheten utvecklas i förhållande till gällande regelverk, lagstiftning och rekommenderade metoder.
* Ha ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt samt att du arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik och AKK.
Arbetstid är förlagt under dag-, kväll-, helgtjänstgöring samt sovande jour.Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad stödassistent, undersköterska eller ha en annan formell relevant vårdutbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du skall även ha tidigare erfarenhet av arbetet inom funktionsstöd samt att du tidigare har arbetat med olika typer av funktionsvariationer.
Vi söker dig som:
* Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se brukarens behov.
* Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
B-körkort är meriterande men ej ett krav för tjänst.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
9450302