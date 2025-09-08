Stödassistent till LSS-boende Rönnen
2025-09-08
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Vård och omsorg i Svedala kommun kännetecknas av en kvalitativ verksamhet med duktiga medarbetare som vill göra skillnad.
Uppdrag
Rönnen är en av kommunens fyra gruppboende. Vi har fem platser och är ett boende för personer med funktionsvariation och varierande behov av stöd och omvårdnad. Här arbetar i dagsläget åtta medarbetare som tillsammans ansvarar för att ge de boende möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Dina arbetsuppgifter innebär att skapa trygga och tillitsfulla relationer, ge stöd och handledning i vardagssituationer samt hjälpa brukarna att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Stödinsatserna utgår alltid från individens behov och önskemål och kan omfatta allt från aktiviteter, städning, tvätt och matlagning till personligt stöd och fysisk omvårdnad. Arbetet sker i enlighet med LSS-lagstiftningen samt Svedala kommuns LSS-plan och värdegrund.
Arbetet ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du arbetar systematiskt med social dokumentation.
Här samarbetar du med dina kollegor och andra aktörer samt med brukarna utifrån deras genomförandeplaner och handlingsplaner. Du deltar även i att arbetet att hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet och ökar det pedagogiska förhållningssättet utifrån varje enskild individs delaktighet och självbestämmande. I uppdraget ingår även hantering av mediciner.
Kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning mot LSS eller psykiatri, har gått barn- och fritidsprogrammet, är utbildad stödpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom LSS och/eller psykiatri och är motiverad att bidra med din kompetens och ditt engagemang.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper om människor med funktionsvariationer, samt vara väl förtrogen med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och har grundläggande datorkunskaper.
Som stödassistent är du självgående, har god samarbetsförmåga och ett starkt servicetänk. Du är engagerad, delar våra värderingar och trivs med att arbeta målinriktat med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar. B-körkort är ett krav.
Publiceringsdatum2025-09-08Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Heltidsanställning med möjlighet till deltidstjänstgöring.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och varannan helg. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Robert Strandberg robert.strandberg@svedala.se 040-626 82 46 Jobbnummer
9497942