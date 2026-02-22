Stödassistent till LSS-boende i Sjöberg, Sollentuna
2026-02-22
Gransångarevägens gruppboende ligger i Sjöberg och är ett boende för personer med olika funktionsnedsättningar, t ex intellektuell funktionsnedsättning, fysiska funktionsnedsättningar och/eller förvärvad hjärnskada.
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på solom.se
Vill du arbeta med något meningsfullt och vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Hos oss får du ge stöd till vuxna med funktionsnedsättning i en trygg och utvecklande miljö där glädje, respekt och delaktighet är i fokus, varje dag. Vi söker dig som vill jobba i gruppbostad inom LSS.

Om tjänsten
Som stödassistent hos oss arbetar du med att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet i en trygg och förutsägbar miljö. Genom ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt, strukturerad pedagogik och respekt för varje individs behov bidrar du till att skapa förutsättningar för utveckling i vardagen. Arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig struktur och bygga tillitsfulla relationer samt vara närvarande i både lugna och utmanande stunder.
Några av dina vanliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Genomföra omvårdnad och stöd med ADL-uppgifter i de boendes hem.
• Planera och delta i aktiviteter, både i hemmet och ute i samhället.
• Arbeta utifrån aktuell genomförandeplan och dokumentera enligt gällande lagstiftning.
• Kontakt och samarbete med kollegor, anhöriga och andra som är viktiga i personens vardag.
• Hantera praktiska hushållsuppgifter såsom matlagning, inköp och tvätt.
Tjänsten är ett föräldrarvikariat med ca 75 % tjänstgöringsgrad och tillträde är under april/maj månad. Då det är vår verksamhet som styr arbetstiderna är de förlagda till dag, kväll och varannan helg.
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
• Minst gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med social inriktning eller annan likvärdig utbildning
• Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
• Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i journalsystem
• Kunskap om vad LSS innebär och hur lagen omsätts i praktiken till självbestämmande och delaktighet.
Meriterande är om du har erfarenhet av omfattande omvårdnad och användning av hjälpmedel, såsom taklift, vårdbälte samt sond. Men även om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån KASAM (Känsla av sammanhang), pedagogik och lågaffektivt bemötande samt MI (motiverande samtal).
Som person känner du glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära både boende och kollegor. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både boende och kollegor trivs och kan utvecklas.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
