Stödassistent till LSS gruppbostaden Linden
2026-03-18
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad - varje dag? Är du empatisk, ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt? Då kan du vara precis den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Vi söker nu en stödassistent till Enheten för funktionsstöd inom social- och omvårdnadsförvaltningen. Du får möjligheten att arbeta på vår helt nyöppnade LSS-gruppbostad "Linden", belägen i moderna, ljusa och ändamålsenliga lokaler.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi bygger upp verksamheten utifrån förändrade positiva förutsättningar i och med nya lokaler. Tillsammans skapar vi en trygg, trivsam och professionell miljö - för både brukare och medarbetare. Här får du vara med och forma arbetssätt, rutiner och kultur, med fokus på kvalitet, engagemang och delaktighet.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• utföra omsorgs- och omvårdnadsinsatser
• utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
• säkerställa att varje brukares individuella behov tillgodoses med respekt, kvalitet och delaktighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid enligt schema dag/kväll/helg. Inom verksamheten finns medarbetare som arbetar vakennatt så i dagsläget är det inga jour- eller nattpass i schemat.
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet (undersköterska) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• gärna erfarenhet från Funktionsstöd eller liknande verksamhet (meriterande)
• förmåga att arbeta lågaffektivt och lösningsfokuserat
• trygghet i att ta ansvar och arbeta självständigt
• god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av arbetet
Du ska efter introduktion kunna arbeta i vårt verksamhetssystem och övriga IT-system som används i verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav och du ska kunna cykla.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt, varierat och utvecklande arbete där du varje dag bidrar till att skapa en positiv skillnad i människors liv.
Vi erbjuder:
• en genomarbetad introduktion så att du känner dig trygg i din roll
• en hälsofrämjande arbetsmiljö
• bra arbetsvillkor
• ett engagerat och stöttande ledarskap
• möjlighet att påverka och växa i din profession
Vi är stolta ambassadörer för Tidaholms kommun och arbetar för en inkluderande, hållbar och framåtblickande verksamhet. Hos oss välkomnas du in i en gemenskap där omtanke, kvalitet och samarbete står i centrum.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Urval och intervjuer kan ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret enligt Lagen om registerkontroll. Beställ därför gärna utdraget i god tid från Polismyndigheten.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk inom förvaltningen eller kommunens omställningsarbete.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Elin Andersson elin.andersson@tidaholm.se Jobbnummer
9805472
9805472