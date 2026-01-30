Stödassistent till LSS boende i Svanesund
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Nu söker vi en engagerad stödassistent till en av våra gruppbostäder inom funktionsstöd. Vi vill bygga team som präglas av nytänkande och handlingskraft, där vi samarbetar som ett team för att nå goda resultat och hög kvalitet. Tillsammans skapar vi en verksamhet som är föränderlig och flexibel utifrån människors individuella behov av stöd och utifrån hur samhället utvecklas. Därför söker vi nu en kreativ och positiv medarbetare som vill vara med i ett team som gör skillnad i människors liv.
Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du tillsammans med kollegor direkt med brukare som kan ha intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser, olika intresse samt variation i ålder. I arbetet med brukarna ligger fokus på att stötta och skapa en vardag som ger den enskilde individen en meningsfull, hanterbar och begriplig tillvaro.
Arbetssättet gentemot brukarna utgår utifrån ett lågaffektivt bemötande där fokus ligger på att skapa värde genom att bemöta den enskilde på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för brukarens självbestämmande och personliga integritet samt arbeta med tydliggörande pedagogik.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning till stödassistent. Det är meriterande att du har utbildning i Ett självständigt liv (ESL), Motiverande samtal (MI), PERMA samt lågaffektivt bemötande.
Du tar stort ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt skapar en god atmosfär i mötet. I ditt arbete är du van att ta stort ansvar, du skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat för situationen. Du kan diskutera på ett reflekterande sätt tillsammans med dina kollegor och andra professioner du samarbetar med för att därigenom skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån varje situation.
Den nya socialtjänstlagen innebär att verksamheter som funktionstöd och socialpsykiatrin står inför många och nya utmaningar där du som stödpedagog har en stor roll tillsammans med kollegor. Att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och att alltid ha brukarens behov i centrum är betydelsefulla faktorer hos dig som söker. Vi söker dig som har stor förmåga till att vara flexibel kring såväl arbetsuppgifter, arbetstider och förändringar i verksamheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och se till det bästa för arbetsgruppen vid rekrytering.
Övriga upplysningar:
Inom Orust kommun tillämpar vi Heltid som norm vilket innebär att du får en heltidsanställning. Det kan innebära att du som medarbetare får göra resurspass på andra enheter än den du blir anställd på.
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2026-04-01 eller efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 intervjuer sker löpande
Körkort: B körkort krävs
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
