Stödassistent till Långströmsgatans dagliga verksamhet
2025-10-21
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till Långströmsgatans dagliga verksamhet!
Verksamheten riktar sig till deltagare med autism med stort stödbehov. Det förekommer en del utmanande beteende och det är därför viktigt med ett lågaffektivt bemötande. Deltagarna är också i behov av tydliggörande pedagogik. På verksamheten är det 4 personal och 4 deltagare samt i nuläget en stödpedagog på plats dagligen.
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som ska anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor.
Som medarbetare ansvarar du för att stötta våra deltagare i sina aktiviteter, så de får en meningsfull dag. Dina arbetsuppgifter är anpassade efter deltagarna och deras behov och du skall ha förmåga att handleda och stödja i deras aktiviteter både individuellt och/eller i grupp. Tillsammans sätter vi deltagaren i centrum och arbetar så att deltagaren är delaktig i aktivitet utifrån sina resurser, intressen och behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har erfarenhet av LAB (lågaffektivt bemötande) och tydliggörande pedagogik.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
