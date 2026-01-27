Stödassistent till Långströmsgatans dagliga verksamhet
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag?
Vi söker nu en engagerad och trygg stödassistent med god pedagogisk kompetens till Långströmsgatans dagliga verksamhet.
Verksamheten vänder sig till deltagare med autism och stort stödbehov. Vi tror att du som tycker att det är spännande att arbeta i komplexa verksamheter och med tydlig struktur kommer att trivas extra bra hos oss. Arbetet kan innebära utmanande situationer, vilket ställer krav på ett lågaffektivt bemötande och god förmåga att arbeta med tydliggörande pedagogik. Här arbetar du i en liten arbetsgrupp med fyra medarbetare och fyra deltagare, samt en stödpedagog som finns på plats dagligen.
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och utformas alltid utifrån varje deltagares individuella behov, med målet att skapa goda levnadsvillkor och en meningsfull vardag. Som stödassistent har du en central roll i deltagarnas dag. Du stöttar, handleder och motiverar i aktiviteter och arbetar för att varje deltagare ska känna delaktighet, trygghet och arbetsglädje. Tillsammans sätter vi alltid deltagaren i centrum och anpassar aktiviteter efter deras resurser, intressen och behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har erfarenhet av LAB (lågaffektivt bemötande) och tydliggörande pedagogik.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Matilda Söberg Creet matilda.creet@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9707123