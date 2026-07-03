Stödassistent till korttidsverksamhet barn och unga LSS
Lomma kommun, LSS / Vårdarjobb / Lomma Visa alla vårdarjobb i Lomma
2026-07-03
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, LSS i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vår verksamhet växer och vi söker nu en stödassistent som vill vara med och göra skillnad för våra barn och unga inom LSS i Lomma Kommun!
På vår korttidsverksamhet, som heter Skolskeppet, kommer barn och ungdomar till oss på korttidstillsyn och korttidsvistelse. Verksamheten består idag av ett engagerat arbetslag med stödassistenter och en samordnande stödpedagog, det finns stort brukarfokus och mycket arbetsglädje! Målet med verksamheten är att ge barn och unga en meningsfull fritid, en möjlighet till miljöombyte/rekreation/avlastning och få träffa andra barn och ungdomar. Det är viktigt att vi kan ge barnen och ungdomarna en kreativ, trygg och inbjudande miljö, som de vill komma till antingen efter skolan eller på kvällar och helger samt lov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till brukaren. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter.
Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med barn och unga inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll och ger barnen/ungdomarna en trygg miljö och förutseende miljö, Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll. För dig är förändring något roligt och utmanande och du ser alltid lösningar på utmaningar.
Omvårdnad ingår i arbetsuppgifterna.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Du har adekvat gymnasieutbildning för arbetet, alternativt KY/YH-utbildning inom LSS/omsorgsverksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med personer inom målgruppen. Vi arbetar med personer som är i behov av en individuellt utformad miljö. Det är därav av stor vikt att du arbetat med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Det är meriterande om du tidigare arbetat med barn och unga.
B-körkort är ett krav.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 30 00034 000 kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "104-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
)
234 81 LOMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lomma kommun, LSS Kontakt
Martina Nordström, Enhetschef martina.nordstrom@lomma.se Jobbnummer
9990480