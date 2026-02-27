Stödassistent till Kompassgatan 4, Funktionshinderomsorgen
Umeå kommun / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-02-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Här får du varje dag vara en del av något meningsfullt, det är ett arbete där du möter människor som ger tillbaka minst lika mycket som du själv investerar - ofta ännu mer.
Kompassgatan 4 är en gruppbostad för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, det finns plats för sex personer och det är beläget på natursköna Tavleliden. Alla boenden har sin egen lägenhet och får stöd och hjälp av personalen utifrån sina individuella behov. Boendet är en miljö där man möts med respekt och medmänsklighet och ges möjlighet att utvecklas på sin egen nivå.
Vi söker nu en stödassistent!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Du kommer att handleda och stödja personer med intellektuella funktionsnedsättningar i deras vardag. Du erbjuder individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personernas egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till självständighet. Du jobbar för att göra personerna delaktiga i sin vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. I arbetet ingår bland annat personlig omvårdnad, praktiska göromål såsom matlagning, städ och tvätt.
Du kommer även delta i fritidsaktiviteter som till exempel biobesök, promenader och träning. Hos oss krävs en god fysik då man rör mycket på sig i arbetet, följer med brukare på exempelvis gruppträning, cykling och innebandy.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll, helg och jour. Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom Funktionshinderomsorgen.
Om dig
Som person är du trygg, nyfiken och engagerad. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, kollegor och andra nätverk runt våra brukare. Det är viktigt att du delar våra värderingar, jobbar mot uppsatta mål, arbetar med ständiga förbättringar samt tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, t.ex. inom LSS-boende eller äldreomsorg
Meriterande:
Erfarenhet av diabetesbehandling, egen eller via arbete
Erfarenhet av kommunikationshjälpmedel som exempelvis AKK och tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning Övrig information
För att säkerställa att de kandidater som kallas till intervju är de som bäst uppfyller de krav och meriter som ställs för tjänsten använder vi urvalsfrågor. Frågorna är utformade utifrån dessa krav och meriter. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna utförligt och att den kompetens du anger styrks genom uppgifter i ditt CV. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Isabelle Ståhl, enhetschef 090-164313 Jobbnummer
9767792